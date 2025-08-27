TENDANCES
Internet

Spotify prévient : il y aura encore des hausses de prix

27 Août. 2025 • 16:21
2

Spotify annonce qu’il y aura de augmentations de prix pour ses abonnés, tout en investissant dans des fonctionnalités inédites pour séduire un public plus large. Alex Norström, co-président et directeur des opérations commerciales, a révélé au Financial Times que ces ajustements tarifaires font désormais partie intégrante de la stratégie de l’entreprise, qui vise un milliard d’utilisateurs.

Spotify Icone Logo

Des hausses de prix à venir

Après des années de stabilité des prix, Spotify a commencé à augmenter ses tarifs il y a deux ans, une décision qui a permis d’enregistrer son premier bénéfice annuel en 2024 grâce à des hausses de prix et des réductions de coûts. Début août, l’entreprise a confirmé que les abonnements Premium augmenteraient dans certains pays dès septembre, une annonce qui a fait grimper son action de près de 10 %. « Les augmentations de prix et les ajustements tarifaires font partie de notre boîte à outils commerciale et nous les appliquerons quand cela aura du sens », a déclaré Alex Norström.

Pour accompagner ces hausses, Spotify promet d’ajouter de la valeur avec de nouveaux services et fonctionnalités. Alex Norström insiste sur l’idée que « le consommateur doit gagner » grâce à une expérience enrichie et note que les conversions vers le service restent fortes, avec une croissance des parts de marché.

Une croissance portée par une base d’utilisateurs massive

Spotify compte actuellement 276 millions d’abonnés Premium, en hausse de 12 % sur un an, et 696 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Malgré un retour à une perte nette au deuxième trimestre 2025 en ce qui concerne les finances, Alex Norström reste optimiste. Avec seulement « plus de 3 % de la population mondiale » qui est abonnée, il voit un « immense potentiel » de croissance. « Plus d’un quart de milliard d’abonnés nous paient chaque mois et utilisent notre service de plus en plus », a-t-il souligné, ajoutant que dépasser le milliard d’utilisateurs « n’est pas impossible » et constitue un objectif clair.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Spotify mise sur des fonctionnalités qui renforcent la fidélité des utilisateurs. Le responsable évoque le développement de nouveautés offrant plus de « valeur et d’adhérence », bien que les détails restent à préciser. Ces nouveautés, combinées aux ajustements tarifaires, visent à maintenir l’attractivité de la plateforme face à une concurrence accrue dans le secteur du streaming musical.

Signaler une erreur dans le texte

2 commentaires pour cet article :

