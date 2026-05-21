GTA 6 sortira bien le 19 novembre : il n’y a pas de report, confirme Take-Two

Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, confirme que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira bel et bien le 19 novembre 2026. Il n’y a pas de report pour le jeu tant attendu par les joueurs.

La date de sortie pour GTA 6 est toujours le 19 novembre 2026

L’annonce a eu lieu aujourd’hui avec la publication des résultats financiers de Take-Two. Strauss Zelnick, le PDG de la maison-mère de Rockstar Games, déclare :

Nos résultats pour l’exercice fiscal 2026 ont été exceptionnels et ont dépassé nos prévisions initiales pour toutes nos marques. Nous pensons que l’exercice fiscal 2027 établira de nouveaux records en matière de performance opérationnelle grâce au lancement de Grand Theft Auto VI le 19 novembre et à la solide exécution de l’ensemble de notre portefeuille. Nous prévoyons de maintenir ce niveau d’activité élevé, de générer des flux de trésorerie solides et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires à mesure que nous commercialisons notre solide gamme de jeux en développement, que nous continuons à optimiser nos services en ligne et que nous tirons parti de nouvelles opportunités commerciales.

Pour rappel, la date de sortie initiale pour GTA 6 était 2025. Puis Rockstar Games a annoncé au printemps un premier report, à savoir le 26 mai 2026. Nous avons ensuite eu le droit à un deuxième report, avec la date de sortie du 19 novembre 2026. Et comme nous pouvons le voir aujourd’hui, cette date est confirmée.

Ce n’est pas la première fois que Rockstar Games et Take-Two confirment la date de sortie du 19 novembre. La nouvelle confirmation aujourd’hui est donc une bonne nouvelle pour les joueurs. À moins d’un énorme problème au dernier moment, le jeu sortira bien dans six mois. Il faut maintenant attendre le troisième trailer et les précommandes.

Grand Theft Auto VI sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une sortie sur PC se fera plus tard, mais Rockstar Games n’a pas encore communiqué sur le sujet.