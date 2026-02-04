TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 sortira bien en version physique : Take-Two dément les rumeurs
Jeux vidéo

GTA 6 sortira bien en version physique : Take-Two dément les rumeurs

2 min.
4 Fév. 2026 • 7:30
0

Les joueurs peuvent souffler : Grand Theft Auto VI (GTA 6) aura bel et bien le droit à une sortie physique sur disque. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, a profité de la publication des résultats fiscaux du troisième trimestre pour démentir catégoriquement une rumeur concernant la sortie d’une version uniquement dématérialisée du jeu au lancement.

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

Oui, GTA 6 aura une version physique

Une rumeur, née en janvier sur un site polonais, affirmait que Rockstar Games et sa maison-mère Take-Two envisageaient de décaler la sortie physique de GTA 6 pour privilégier un lancement exclusivement numérique dans un premier temps. L’objectif supposé était de limiter les fuites sur Internet pour ceux qui arriveraient à se procurer le jeu avant la date de sortie officielle (19 novembre 2026). Interrogé sans détour par Variety, le PDG de Take-Two a balayé cette hypothèse d’une phrase lapidaire : « Ce n’est pas le plan ».

L’inquiétude avait enflé rapidement sur Internet car l’informateur à l’origine de cette rumeur avait visé juste par le passé pour d’autres jeux. Cette fois-ci, ses informations se sont révélées erronées. La sortie simultanée des éditions physiques et dématérialisées reste donc la feuille de route officielle.

Le calendrier est d’ailleurs confirmé : le blockbuster est toujours attendu pour le 19 novembre 2026. Strauss Zelnick a réitéré sa confiance dans cette échéance, annonçant au passage que la machine marketing de Rockstar Games montera en puissance dès cet été. Cette mise au point intervient dans un contexte tendu pour le studio qui a déjà dû faire face à de multiples fuites ainsi qu’à une vague de faux contenus générés par intelligence artificielle.

