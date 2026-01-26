TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 ne serait pas disponible au format physique au lancement
GTA 6 ne serait pas disponible au format physique au lancement

26 Jan. 2026 • 20:48
Take-Two et Rockstar Games envisageraient de ne pas commercialiser la version disque de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en même temps que l’édition numérique pour empêcher la divulgation du contenu du jeu. Cette stratégie de distribution viserait à neutraliser les risques de spoilers inhérents à la logistique des revendeurs avant la date officielle.

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

Pas de GTA 6 au format physique au lancement ?

L’information provient du site polonais PPE.pl et de l’insider Graczdari, un spécialiste de la distribution physique en Europe dont la crédibilité s’appuie sur des fuites avérées concernant Oblivion: Remastered ou le portage Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds. Selon ses sources, Rockstar et Take-Two ne possèdent actuellement aucun plan pour une sortie physique de GTA 6 au lancement mondial. L’objectif est de couper l’herbe sous le pied aux revendeurs qui ne respectent pas les dates de sortie, une pratique qui permet aux premiers acheteurs de streamer des séquences de jeu en ligne avant le jour J.

Les scénarios concernant ce délai de disponibilité varient. La source fait état de « rapports contradictoires », certains évoquant un léger décalage de trois à quatre semaines après la sortie numérique, tandis que d’autres repoussent l’arrivée des disques jusqu’au début 2027. L’insider précise toutefois que plus d’informations seront disponibles à la mi-février pour clarifier cette fenêtre de tir logistique.

Une arrivée confirmée pour novembre 2026

Cette paranoïa s’explique par l’historique chaotique de Grand Theft Auto 6, victime de piratages ces dernières années. Rockstar cherche à éviter une répétition du scénario de septembre 2022, où plus d’une heure de séquences de développement avait été volée, ou de décembre 2023 lorsque la première bande-annonce a été diffusée illégalement la veille de sa révélation. Même la remasterisation de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition avait vu son contenu fuiter en 2021.

Si le format de distribution reste en suspens, le calendrier de sortie semble désormais figé après une série de reports. Initialement prévu pour l’automne 2025, puis décalé au 26 mai 2026, le titre est officiellement attendu pour le 19 novembre 2026. Ce délai supplémentaire offre à la maison-mère de Rockstar le temps nécessaire pour arbitrer entre une sortie simultanée risquée et un lancement dématérialisé sécurisé.

