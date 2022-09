GTA 6 : un leak massif de 90 vidéos de gameplay dévoile de nombreux détails sur le jeu !

Le week-end a été particulièrement chargé du côté de Rockstar et la semaine qui s’annonce va être très rude. Près de 90 séquences de gameplay du jeu ont en effet fuité sur le site communautaire GTAForums il y a quelques heures à peine. Le leak proviendrait d’une vieille build réalisée sur PS4, ce qui expliquerait le niveau technique pas forcément terrible. Le duo de personnages principaux (un couple) s’appellerait Lucia et Jason, et ce sont eux que l’on peut voir sur ces séquences incroyables. Le leak dévoile aussi certains lieux, comme le Miami Club ou bien encore Port Gellhorn. On découvre aussi une ébauche du système de dialogue (et la messagerie WhatUp!) ainsi qu’une liste d’évènements divers (« Bonnie and Clyde Mysteries », « Abandoned Hovercraft », « Lucia’s Friends », etc.).

the gta 6 "leaks" are really interestings if they are real pic.twitter.com/12qcZHJ9ne — ZhizhiTV (@ZhirosTV) September 18, 2022

A noter que le leak a été en quelque sorte confirmé par Rockstar puisquel’éditeur a demandé le retrait de toutes les vidéos YouTube montrant des extraits du jeu. Il s’agit du premier leak de cette importance pour un GTA à venir, un incident notable alors même que GTA 6 n’a pas encore de date de lancement (une sortie en 2023 est totalement improbable, et il ne faudrait pas trop compter non plus sur 2024…).

stealth? from the gta 6 leak pic.twitter.com/uQuNxHzIdg — ZhizhiTV (@ZhirosTV) September 18, 2022

GTA 6 est prévu sur les plateformes PC, Xbox Series et PS5.