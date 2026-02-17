TENDANCES
KultureGeek Business Tech Netflix vs Paramount : Warner Bros rouvre les négociations du rachat, mais seulement une semaine
Business Tech

Netflix vs Paramount : Warner Bros rouvre les négociations du rachat, mais seulement une semaine

3 min.
17 Fév. 2026 • 19:00
0

Netflix a accordé un délai de sept jours à Warner Bros Discovery pour rouvrir les discussions autour du rachat avec Paramount Skydance, son concurrent direct dans la bataille pour acquérir le géant du divertissement. Cette dérogation intervient alors que Paramount propose 31 dollars par action contre 27,75 dollars offerts par Netflix, soit une prime de 12 %.

Warner Bros Logo

Paramount ne veut pas laisser Netflix racheter Warner Bros

En décembre, Netflix a conclu un accord pour racheter le studio Warner Bros et la plateforme de streaming HBO Max pour 82,7 milliards de dollars. La transaction, désormais entièrement en cash, devait accélérer le calendrier vers un vote des actionnaires prévu en avril. Le conseil d’administration de Warner Bros maintient sa recommandation unanime en faveur de l’offre Netflix.

Warner Bros dispose jusqu’à lundi prochain pour explorer une éventuelle transaction avec Paramount Skydance. Dans un communiqué, la société indique que la dérogation lui permettra « d’aborder les lacunes non résolues dans les offres précédentes de Paramount ».

Paramount Skydance a intensifié sa campagne d’acquisition depuis plusieurs semaines. L’entreprise propose désormais de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que Warner Bros Discovery devrait verser à Netflix en cas d’abandon de l’accord initial. Paramount précise que son offre à 31 dollars par action n’est pas sa « meilleure et dernière proposition », laissant entendre qu’une nouvelle surenchère reste possible. Cela représente un montant total de 108 milliards de dollars.

L’écart de prix entre les deux offres représente un différentiel significatif pour les actionnaires de Warner Bros Discovery, confrontés à un choix entre rentabilité immédiate et sécurité d’exécution.

Netflix parie sur la certitude contre le prix

De son côté, Netflix a justifié sa décision d’accorder le délai tout en critiquant ouvertement Paramount Skydance. « Bien que nous soyons convaincus que notre transaction offre une valeur et une certitude supérieures, nous reconnaissons la distraction permanente pour les actionnaires de Warner Bros Discovery et l’industrie du divertissement au sens large causée par les pitreries de Paramount Skydance », a déclaré Netflix. Le groupe a accordé « une dérogation étroite de sept jours à certaines obligations en vertu de notre accord de fusion pour leur permettre de s’engager avec Paramount Skydance afin de résoudre pleinement et définitivement cette question ».

Cette stratégie révèle la confiance de Netflix dans la solidité de son dossier. En laissant Warner Bros examiner l’offre concurrente, le géant du streaming évite l’image d’un acquéreur bloquant les alternatives et compte sur la préférence de Warner pour la transaction tout cash et la rapidité d’exécution face aux incertitudes réglementaires et financières que pourrait comporter l’offre Paramount.

Recherchez des articles sur le site