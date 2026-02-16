TENDANCES
KultureGeek Business Tech Warner Bros prêt à renégocier son rachat avec Paramount, malgré son accord avec Netflix
Business Tech

Warner Bros prêt à renégocier son rachat avec Paramount, malgré son accord avec Netflix

3 min.
16 Fév. 2026 • 14:10
0

Le conseil d’administration de Warner Bros examine si Paramount Skydance pourrait finalement offrir un deal supérieur à l’offre de rachat de Netflix de 27,75 dollars par action, représentant un total 82,7 milliards de dollars. Cette reconsidération intervient après que Paramount a soumis une offre couvrant les 2,8 milliards de dollars de pénalités dus à Netflix en cas de rupture.

Warner Bros Discovery Logo

C’est la première fois que le conseil juge l’offre hostile capable de déclencher une seconde guerre d’enchères, révèle Bloomberg. Paramount a adressé plusieurs préoccupations dans ses termes révisés : prise en charge intégrale des frais de résiliation Netflix, garantie de refinancement de la dette Warner Bros et compensation des actionnaires si la transaction n’aboutit pas avant le 31 décembre. Cette dernière clause souligne la confiance de Paramount dans l’obtention rapide d’une validation réglementaire.

Warner Bros conserve des réserves sur l’offre de Paramount, comme ce fut détaillé dans des déclarations antérieures, mais c’est la première fois que le conseil d’administration envisage que Paramount puisse mener à un meilleur accord ou forcer Netflix à surenchérir. Le studio subit également la pression d’actionnaires réclamant au minimum un dialogue avec Paramount.

Une offre de rachat supérieure pour Paramount

Warner Bros s’était engagé à vendre son studio éponyme et HBO Max à Netflix pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars. Paramount conteste frontalement cet accord via une offre publique d’achat à 30 dollars par action adressée directement aux actionnaires, contournant ainsi le conseil d’administration tout en faisant pression sur les régulateurs pour valider sa transaction.

Le patron de Paramount, David Ellison, a déclaré que l’offre actuelle n’est pas sa dernière, tandis que la direction Netflix a indiqué aux actionnaires qu’il pouvait également surenchérir. Les deux entreprises ont néanmoins une prudence sur les montants, craignant de surpayer pour Warner Bros malgré son statut à Hollywood.

Si Warner Bros décide de relancer les négociations avec Paramount, le studio devra d’abord notifier Netflix. Warner Bros tenterait alors d’obtenir une offre Paramount supérieure à 30 dollars par action. Si le conseil juge cette nouvelle proposition supérieure, Netflix disposerait du droit de s’aligner sur les termes révisés, déclenchant potentiellement une escalade d’enchères.

Paramount avait initié l’enchère avec une offre non sollicitée l’an dernier, augmentant le prix à plusieurs reprises avant de perdre face à Netflix. La direction de Paramount insiste depuis sur la supériorité de son deal et consacre ces derniers mois à séduire régulateurs et actionnaires pour renverser l’accord Netflix.

Signaler une erreur dans le texte

