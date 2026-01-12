Paramount attaque Warner Bros. en justice concernant le projet de fusion avec Netflix

Le secteur du streaming traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que Warner Bros. Discovery et Netflix avancent vers un rapprochement historique, Paramount a décidé de passer à l’offensive sur le terrain judiciaire. Le groupe dirigé par David Ellison a déposé une plainte contre Warner Bros. Discovery, dénonçant un manque de transparence financière autour de l’opération.
Dans un courrier adressé à ses actionnaires, le CEO de Paramount a confirmé que la plainte avait été déposée devant la Cour de chancellerie du Delaware. La procédure a pour objectif de contraindre Warner Bros. Discovery à fournir des informations financières détaillées sur l’offre de rachat de Netflix, offre estimée à 82,7 milliards de dollars.
Selon Paramount, ces éléments sont indispensables pour permettre aux actionnaires de comparer objectivement cette proposition avec l’offre concurrente de Paramount, qui s’élève à 30 dollars par action (et entièrement en numéraire). David Ellison affirme en effet que Warner Bros. Discovery n’a jamais démontré que l’option Netflix serait financièrement plus avantageuse.
Le conseil d’administration de Warner Bros. Discovery a de nouveau rejeté l’offre de Paramount la semaine dernière, invoquant des risques élevés d’échec. Mais les critiques dépassent désormais le cadre financier. Plusieurs figures politiques américaines, dont Donald Trump, ont exprimé leurs réserves, pointant le danger d’une concentration excessive du pouvoir culturel.
Au sein de l’industrie, syndicats et élus alertent sur les conséquences potentielles : suppressions d’emplois, fragilisation du cinéma en salles et réduction de la diversité créative. Malgré les tentatives de rassurer le public, l’opposition reste forte, notamment du côté de la Writers Guild of America qui évoque de possibles violations du droit de la concurrence.
