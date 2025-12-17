Warner Bros. Discovery refuse la contre-offre de Paramount

Le feuilleton du rachat de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un nouveau rebondissement. Le groupe hollywoodien a en effet officiellement rejeté la contre-offre de Paramount Skydance, estimée à 108 milliards de dollars, et confirme sa préférence pour un accord jugé plus cohérent avec Netflix. Une décision qui clarifie les intentions stratégiques de WBD dans un contexte de profonde recomposition du secteur du divertissement.
Il s’agissait déjà de la sixième tentative de Paramount Skydance pour mettre la main sur l’ensemble de Warner Bros Discovery. Contrairement à Netflix, qui cible principalement le studio Warner Bros et la plateforme HBO Max, Paramount ambitionnait un rachat global incluant les chaînes historiques comme CNN ou Discovery. Un périmètre jugé trop risqué par les administrateurs de WBD.
Dans un communiqué, le groupe affirme que « l’union de Netflix et de Warner Bros offrirait aux consommateurs une meilleure valeur et un choix plus large », soulignant que la proposition concurrente « ne sert pas l’intérêt de WBD ». Comme il s’agit d’une OPA (offre de rachat hostile), Warner déconseille donc à ses actionnaires de refuser le rachat massif d’actions proposé par Paramount.
Le conseil d’administration a aussi pointé des « risques et des coûts significatifs » liés au montage financier de Paramount Skydance. La solidité des garanties avancées, notamment celles associées à la famille Ellison, a été remise en question, tout comme la capacité du groupe acquéreur à absorber un ensemble bien plus vaste que sa propre capitalisation.
À l’inverse, l’accord envisagé avec Netflix repose sur une scission préalable de WBD, isolant les activités cinéma et streaming au sein d’un périmètre plus lisible, et qui laisse les chaînes linéaires dans une entité distincte.
Si Netflix semble donc à nouveau tenir la corde, encore faudra t-il attendre la réaction des régulateurs américains, européens et chinois, seuls à même de valider ou de refuser la fusion.
SOURCELe Monde
