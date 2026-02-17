Netflix va adapter en film le jeu de société culte Ticket to Ride (Les Aventuriers du Rail)

Après avoir multiplié les adaptations de licences issues du jeu vidéo, Netflix élargit son terrain de chasse. La plateforme américaine s’attaque désormais aux jeux de société à succès, un secteur qui a le vent en poupe depuis la pandémie de Covid. Le dernier projet en date de la marque au N rouge est Ticket to Ride (Les aventuriers du rail), le célèbre jeu de stratégie ferroviaire édité par Asmodee.
Dans un communiqué, Netflix indique vouloir développer plusieurs projets autour de cette propriété intellectuelle, couvrant le cinéma, la télévision et même « d’autres formats ». La première adaptation confirmée sera un long-métrage écrit par Ben Mekler et Chris Amick. Le créateur du jeu, Alan R. Moon, participera au métrage en tant que producteur exécutif. Il s’agira de la toute première transposition à l’écran de ce jeu culte.
Lancé il y a plus de vingt ans, Ticket to Ride propose aux joueurs de bâtir des lignes de chemin de fer à travers différentes cartes du monde. Le titre s’est écoulé à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde et a été traduit dans plus de 30 langues, devenant ainsi un incontournable des soirées jeux. Ticket to Ride a évidemment été adapté en jeu vidéo (de nombreux jeux de société passent au format numérique), mais il s’agit bien d’une première dans le secteur du film.
Ce partenariat marque la deuxième collaboration entre Netflix et Asmodee. En 2025, la plateforme avait déjà acquis les droits d’exploitation de Catan pour des projets à venir. Par ailleurs, un accord signé avec Hasbro prévoit également l’adaptation de Monopoly en jeu télévisé.
Avec ces nouvelles initiatives, Netflix confirme son ambition de transformer des marques emblématiques du jeu en franchises audiovisuelles. Reste à savoir comment l’esprit stratégique et convivial de Ticket to Ride sera transposé sur grand écran…
