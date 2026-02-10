Spotify franchit le cap des 750 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde

Spotify poursuit son ascension mondiale. La plateforme de streaming audio a annoncé avoir atteint 751 millions d’utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre 2025, soit une progression annuelle de 11 %. Ce chiffre est en nette hausse par rapport au trimestre précédent, qui comptabilisait 713 millions d’utilisateurs.

Le service Premium continue lui aussi d’attirer de nouveaux abonnés. Spotify revendique désormais 290 millions d’utilisateurs payants, contre 263 millions un an plus tôt, soit une augmentation de 10 %. L’Europe reste le premier marché du leader mondial du streaming, avec 36 % des abonnés Premium, suivie de l’Amérique du Nord à 25 %.

L’IA au cœur de la stratégie de Spotify

Pour expliquer cette dynamique, Spotify met notamment en avant ses investissements dans l’intelligence artificielle. Gustav Söderström, co-directeur général du groupe, affirme : « Nous nous considérons comme le département R&D de l’industrie musicale. Notre mission est de comprendre rapidement les nouvelles technologies et d’en exploiter le potentiel. » Il estime que « ceux qui adopteront ces changements rapidement en tireront le plus de bénéfices ».

Fin 2025, l’entreprise avait annoncé vouloir réduire les contenus générés automatiquement jugés peu qualitatifs, afin de privilégier des outils d’IA davantage orientés vers les artistes, sans toutefois détailler encore les fonctionnalités concernées.

Un record pour Spotify Wrapped

Autre moteur d’engagement : Spotify Wrapped. L’édition de décembre a mobilisé plus de 300 millions d’utilisateurs, générant 630 millions de partages dans 56 langues. De quoi renforcer encore la visibilité de la plateforme alors que la bataille mondiale du streaming musical continue de s’intensifier.