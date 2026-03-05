Oura rachète Doublepoint : les bagues connectées bientôt contrôlées par gestes

Le fabricant de bagues connectées Oura a de grosses ambitions technologiques : le spécialiste de la bague connectée vient d’annoncer l’acquisition de la start-up Doublepoint, spécialisée dans la reconnaissance de gestes. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été révélées.

Cette acquisition doit permettre à Oura d’intégrer à ses futurs produits une nouvelle génération d’interactions basées sur les mouvements naturels de la main, combinant intelligence artificielle et données biométriques. L’objectif est de simplifier l’utilisation des appareils portables en réduisant la dépendance aux écrans et aux commandes traditionnelles.

Des interactions plus naturelles pour les objets connectés

La technologie développée par Doublepoint permet aux appareils de comprendre des gestes subtils réalisés avec les doigts ou la main, de quoi à terme modifier profondément la façon d’interagir avec des objets connectés, comme des bagues par exemple.

« La technologie de Doublepoint aide les appareils à comprendre les petits mouvements de la main, ce qui rend les interactions plus rapides et plus naturelles sur différentes interfaces », précise Oura dans un communiqué. « Combinée aux capacités de détection continue et aux analyses d’Oura, elle permet de créer de nouveaux types de fonctionnalités discrètes et utiles qui fonctionnent en arrière-plan et rendent la vie quotidienne un peu plus simple. »

L’IA ambiante au cœur de la prochaine génération de wearables

La combinaison des gestes et de la voix

Oura estime en outre que l’avenir des objets connectés reposera sur une intelligence artificielle ambiante, capable d’interagir naturellement avec l’utilisateur. Dans cette vision, les commandes vocales et gestuelles fonctionneront de concert pour créer une expérience fluide et discrète.

Une croissance rapide du marché des bagues connectées

L’acquisition intervient dans un contexte de forte expansion du marché des bagues intelligentes. Oura revendique désormais plus de 5,5 millions d’anneaux vendus, contre environ 2,5 millions mi-2024. La société, valorisée autour de 11 milliards de dollars l’an dernier, prévoit de dépasser 1,5 milliard de dollars de revenus en 2026.

Les expéditions mondiales de bagues connectées ont également bondi d’environ 51 % en 2025, confirmant l’essor de cette catégorie d’appareils portables.

Un renfort technologique de poids

Grâce à cette opération, Oura récupère l’ensemble de l’équipe de Doublepoint, basée à Helsinki, y compris ses quatre fondateurs. Le d’Oura, CEO Tom Hale, s’est bien sûr félicité du rachat : « L’arrivée de l’équipe de Doublepoint au sein d’Oura renforce nos effectifs avec des talents de classe mondiale, consolide notre engagement à long terme pour développer nos activités en Finlande et nous permet d’avancer encore plus rapidement afin de proposer des expériences intuitives, centrées sur l’humain, à nos membres sur l’ensemble de nos appareils, services et environnements. »

Cette acquisition est déjà la quatrième réalisée par Oura, après celles des start-ups Sparta Science, Veri et Proxy.