TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Oura rachète Doublepoint : les bagues connectées bientôt contrôlées par gestes
Business Tech

Oura rachète Doublepoint : les bagues connectées bientôt contrôlées par gestes

3 min.
5 Mar. 2026 • 17:40
0

Le fabricant de bagues connectées Oura a de grosses ambitions technologiques : le spécialiste de la bague connectée vient d’annoncer l’acquisition de la start-up Doublepoint, spécialisée dans la reconnaissance de gestes. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été révélées.

Cette acquisition doit permettre à Oura d’intégrer à ses futurs produits une nouvelle génération d’interactions basées sur les mouvements naturels de la main, combinant intelligence artificielle et données biométriques. L’objectif est de simplifier l’utilisation des appareils portables en réduisant la dépendance aux écrans et aux commandes traditionnelles.

Des interactions plus naturelles pour les objets connectés

La technologie développée par Doublepoint permet aux appareils de comprendre des gestes subtils réalisés avec les doigts ou la main, de quoi à terme modifier profondément la façon d’interagir avec des objets connectés, comme des bagues par exemple.

Oura 4

 « La technologie de Doublepoint aide les appareils à comprendre les petits mouvements de la main, ce qui rend les interactions plus rapides et plus naturelles sur différentes interfaces », précise Oura dans un communiqué. « Combinée aux capacités de détection continue et aux analyses d’Oura, elle permet de créer de nouveaux types de fonctionnalités discrètes et utiles qui fonctionnent en arrière-plan et rendent la vie quotidienne un peu plus simple. »

L’IA ambiante au cœur de la prochaine génération de wearables

La combinaison des gestes et de la voix

Oura estime en outre que l’avenir des objets connectés reposera sur une intelligence artificielle ambiante, capable d’interagir naturellement avec l’utilisateur. Dans cette vision, les commandes vocales et gestuelles fonctionneront de concert pour créer une expérience fluide et discrète.

Une croissance rapide du marché des bagues connectées

L’acquisition intervient dans un contexte de forte expansion du marché des bagues intelligentes. Oura revendique désormais plus de 5,5 millions d’anneaux vendus, contre environ 2,5 millions mi-2024. La société, valorisée autour de 11 milliards de dollars l’an dernier, prévoit de dépasser 1,5 milliard de dollars de revenus en 2026.

Oura Ring

Les expéditions mondiales de bagues connectées ont également bondi d’environ 51 % en 2025, confirmant l’essor de cette catégorie d’appareils portables.

Un renfort technologique de poids

Grâce à cette opération, Oura récupère l’ensemble de l’équipe de Doublepoint, basée à Helsinki, y compris ses quatre fondateurs. Le d’Oura, CEO Tom Hale, s’est bien sûr félicité du rachat : « L’arrivée de l’équipe de Doublepoint au sein d’Oura renforce nos effectifs avec des talents de classe mondiale, consolide notre engagement à long terme pour développer nos activités en Finlande et nous permet d’avancer encore plus rapidement afin de proposer des expériences intuitives, centrées sur l’humain, à nos membres sur l’ensemble de nos appareils, services et environnements. »

Cette acquisition est déjà la quatrième réalisée par Oura, après celles des start-ups Sparta Science, Veri et Proxy.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Android Google Play Store Icone Logo

Google signale les applications Android qui ont un impact sur l’autonomie

5 Mar. 2026 • 19:11
0 Logiciels

Google transforme l’impact sur l’autonomie du smartphone en critère de visibilité sur le Play Store : depuis le 1er mars 2026,...

Netflix Logo Smartphone

Netflix rachète InterPositive, une société d’IA pour les films et séries

5 Mar. 2026 • 18:18
0 Business

Après avoir abandonné le rachat de Warner Bros, Netflix choisit un tout autre terrain d’acquisition : InterPositive, la...

Resident Evil 9 - Requiem

Resident Evil Requiem : un mod VR PC déjà disponible… mais encore très « expérimental »

5 Mar. 2026 • 16:38
0 Jeux vidéo

Il fallait s’y attendre : à peine une semaine après sa sortie, Resident Evil Requiem dispose déjà d’un mod...

Nothing Phone 4a

Phone (4a) et (4a) Pro : Nothing dévoile ses nouveaux smartphones milieu de gamme

5 Mar. 2026 • 15:57
0 Mobiles / Tablettes

Nothing renouvelle son milieu de gamme avec les Phone (4a) et Phone (4a) Pro, deux smartphones qui partagent une base commune mais divergent nettement sur...

Joueur de jeu video

Nacon, éditeur français de jeux vidéo, est placé en redressement judiciaire

5 Mar. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

Le tribunal de commerce de Lille a placé Nacon, éditeur notamment de Hell is Us et RoboCop : Rogue City, en redressement judiciaire,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple va diffuser la Formule 1 en 4K Dolby Vision et audio 5.1

Apple va diffuser la Formule 1 en 4K Dolby Vision et audio 5.1

5 Mar. 2026 • 17:44

image de l'article L’iPhone 17e embarque bien 8 Go de RAM

L’iPhone 17e embarque bien 8 Go de RAM

5 Mar. 2026 • 16:30

image de l'article MacBook Neo : Apple a choisi un nom de produit qui évoque « quelque chose de fun, amical, et frais »

MacBook Neo : Apple a choisi un nom de produit qui évoque « quelque chose de fun, amical, et frais »

5 Mar. 2026 • 14:45

image de l'article Apple Watch : trois nouveaux bracelets Hermès au catalogue, avec plein de coloris différents

Apple Watch : trois nouveaux bracelets Hermès au catalogue, avec plein de coloris différents

5 Mar. 2026 • 13:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site