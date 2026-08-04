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Moto Watch Ultra : Motorola préparerait une montre LTE capable de fonctionner sans smartphone

2 min.
4 Août. 2026 • 20:05
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Motorola pourrait bientôt revenir sur le marché des montres connectées haut de gamme avec la Moto Watch Ultra. Des rendus divulgués en ligne montrent un modèle équipé d’une connexion LTE, ce qui permet de recevoir des notifications, partager sa position ou utiliser certaines fonctions sportives sans garder son smartphone à proximité.

Une Moto Watch plus robuste et autonome

La montre conserverait le cadran circulaire, la couronne rotative et le bouton latéral du modèle lancé début 2026. Son boîtier passerait toutefois de 47 mm à 46 mm et adopterait de l’acier inoxydable, plus premium que l’aluminium utilisé actuellement.

Moto Watch Ultra

Les inscriptions visibles au dos évoquent une certification IP68, une résistance à l’eau de 5 ATM, un GPS intégré et surtout une connexion cellulaire LTE. Cette dernière permettrait aux sportifs de courir ou de faire du vélo sans téléphone, tout en restant joignables et en transmettant leur localisation.

L’autonomie pourrait reculer avec la 4G

La Moto Watch actuelle promet jusqu’à 13 jours d’utilisation grâce à un système d’exploitation temps réel, plus léger que Wear OS. L’ajout du LTE risque toutefois d’augmenter sensiblement la consommation énergétique.

Motorola devra donc choisir entre conserver sa plateforme maison ou revenir à Wear OS, qui offre davantage d’applications. Google améliore régulièrement son efficacité, notamment avec les optimisations énergétiques de Wear OS 7, après avoir déjà renforcé l’autonomie des montres avec Wear OS 5.

Un positionnement plus ambitieux pour Motorola

Le suivi de la santé et des entraînements devrait encore s’appuyer sur les technologies de Polar. Aucun prix ni calendrier n’a été communiqué, mais cette version Ultra devrait coûter davantage que la Moto Watch actuelle, commercialisée autour de 130 euros.

Si la fuite se confirme, Motorola disposerait enfin d’un modèle capable de concurrencer les Galaxy Watch Ultra et Pixel Watch LTE.

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