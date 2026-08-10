Rakuten France fermera définitivement sa marketplace le 30 septembre 2026

La date est désormais officielle : Rakuten France cessera son activité de marketplace le 30 septembre 2026. Le site de commerce en ligne et son application ne permettront plus d’effectuer de transactions à compter de cette échéance, mettant fin à plus de quinze ans de présence sur le marché français.

La marketplace Rakuten France fermera le 30 septembre

La fermeture avait déjà été actée au mois de juillet après l’échec des différentes offres de reprise, mais aucune date n’avait alors été communiquée. Rakuten confirme désormais que tous les contrats des vendeurs présents sur la plateforme prendront fin avec l’arrêt de la marketplace. La fermeture de Rakuten marque surtout la fin de l’héritage français de PriceMinister, racheté par Rakuten en 2010. Face à Amazon, Vinted, Temu ou AliExpress, la marketplace de Rakuten n’a jamais réussi à enrayer durablement l’érosion de son trafic. Le groupe japonais restera néanmoins présent en France à travers d’autres activités, notamment Kobo, Rakuten TV, Viber et Rakuten Advertising.

Les équipes de Rakuten resteront cependant en place jusqu’au 30 novembre afin de traiter les dernières commandes, les colis non reçus, les produits défectueux, les retours et les éventuels litiges liés aux transactions réalisées avant la fermeture.

Le Club R s’arrêtera avant la marketplace

Le programme de fidélité Club R cessera de fonctionner dès le 13 août à 23 h 59. À partir de cette date, les achats ne permettront plus de cumuler de nouveaux Rakuten Points. Les sommes déjà présentes dans les cagnottes pourront en revanche continuer à être utilisées jusqu’au 30 septembre.

Rakuten recommande donc aux clients de dépenser leurs points avant la fermeture, sous peine de les perdre définitivement. L’historique des commandes restera de son côté accessible pendant plusieurs semaines après l’arrêt des ventes.

Les garanties resteront du ressort des vendeurs

Après la disparition du service client de Rakuten France, les acheteurs devront directement contacter les vendeurs pour faire jouer une garantie commerciale ou légale. Les données personnelles seront quant à elles conservées ou supprimées conformément aux règles du RGPD.