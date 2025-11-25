TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Fnac Darty : l’arrivée du chinois JD.com au capital est examinée par la France
Internet

Fnac Darty : l’arrivée du chinois JD.com au capital est examinée par la France

25 Nov. 2025 • 14:10
0

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com a enclenché la procédure administrative nécessaire à sa montée au capital de Fnac Darty. Le ministère de l’Économie a confirmé à l’AFP que le groupe avait déposé une demande d’autorisation préalable il y a quelques jours. Cette démarche répond à une exigence formulée par les autorités françaises en septembre, soucieuses de contrôler les investissements étrangers dans les secteurs jugés sensibles.

Fnac Darty Logos

Une prise de participation stratégique dans Fnac Darty

Cette manœuvre financière découle d’une opération européenne. JD.com est actuellement en phase de finalisation du rachat du distributeur allemand Ceconomy pour un montant avoisinant les 2,2 milliards d’euros. Ceconomy détient 22 % du capital de Fnac Darty.

En absorbant l’entité allemande, l’entreprise chinoise deviendrait mécaniquement le deuxième actionnaire du distributeur français. Elle se placerait ainsi juste derrière le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui possède 28 % des parts. Cette acquisition marque une étape clé dans la volonté de JD.com de renforcer sa présence en Europe.

La culture au cœur de la souveraineté économique

Le ministère de l’Économie dispose désormais de 30 jours pour statuer sur la recevabilité de cette demande, dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France (IEF). Si le dossier est accepté, l’instruction pourra s’étendre jusqu’à trois mois. Bercy se réserve le droit d’assortir son feu vert de conditions spécifiques avant de valider l’opération.

L’État entend protéger ses intérêts économiques avec fermeté. Le ministère a prévenu qu’il examinerait « avec la plus grande rigueur et vigilance les conditions de ce potentiel rachat en application du droit ». L’argument principal repose sur la nature même de l’activité de l’enseigne française : pour le gouvernement, les produits culturels distribués par Fnac Darty ne sont « pas des biens comme les autres ».

Ce levier juridique, issu du Code monétaire et financier, cible généralement les activités touchant à l’ordre public, la défense nationale ou la sécurité publique, incluant par exemple le commerce d’armes. Son application ici souligne l’importance accordée à l’exception culturelle.

Une offensive commerciale plus large

L’intérêt de JD.com pour le marché français ne se limite pas à cette prise de participation financière. Le groupe déploie déjà ses propres outils commerciaux en France.

Il a notamment lancé sa plateforme de vente en ligne baptisée Joybuy. Ce site généraliste propose une vaste gamme de marchandises, allant de l’électronique à l’alimentaire, en passant par le prêt-à-porter, confirmant les ambitions d’expansion du géant chinois.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lecture Livre Main Internet

Livraison gratuite des livres : Amazon remporte une victoire en France

Amazon Carton Logo Internet

Amazon France est accusé de contourner la loi avec la livraison des livres

Shein Page Accueil Internet

La procédure de suspension de Shein en France est lancée, annonce le gouvernement

Shein Page Accueil Internet

Shein échappe à la suspension en France, mais reste sous surveillance

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence Artificielle

Genesis Mission : l’administration Trump lance un ambitieux projet d’IA pour la recherche scientifique (oui mais…)

25 Nov. 2025 • 12:40
0 Hors-Sujet

La Maison-Blanche a officialisé il y a quelques heures un nouvel ordre exécutif baptisé « Genesis Mission », un...

Leo Ultra

Leo Ultra : Amazon dévoile sa solution d’internet par Satellite qui veut rivaliser avec Starlink

25 Nov. 2025 • 11:15
0 Internet

Amazon accélère sa conquête de l’orbite basse avec Leo Ultra, une nouvelle génération de solution...

Casque moto XR

GT-Air 3 Smart : premier casque de moto avec affichage tête haute issue d’une collaboration franco-japonaise

25 Nov. 2025 • 9:45
0 Matériel

La réalité augmentée s’invite dans l’univers des deux-roues grâce au GT-Air 3 Smart, un casque de moto mis au point...

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 : Microsoft va accélérer l’Explorateur de fichiers et améliorer l’interface

25 Nov. 2025 • 8:53
1 Actu OS

Microsoft teste des changements intéressants pour l’Explorateur de fichiers sur Windows 11. L’objectif est double : épurer...

Claude Logo

Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

24 Nov. 2025 • 20:52
0 Internet

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Signal déploie enfin les sauvegardes chiffrées sur iPhone

Signal déploie enfin les sauvegardes chiffrées sur iPhone

25 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Apple dans le viseur de la Pologne : l’App Tracking Transparency au cœur d’une enquête antitrust

Apple dans le viseur de la Pologne : l’App Tracking Transparency au cœur d’une enquête antitrust

25 Nov. 2025 • 11:25

image de l'article Made on iPad : des artistes conçoivent des masque de gardiens de NHL directement sur l’iPad Pro

Made on iPad : des artistes conçoivent des masque de gardiens de NHL directement sur l’iPad Pro

25 Nov. 2025 • 9:58

image de l'article iMessage : Singapour oblige Apple à bloquer l’usurpation d’identité du gouvernement

iMessage : Singapour oblige Apple à bloquer l’usurpation d’identité du gouvernement

25 Nov. 2025 • 8:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site