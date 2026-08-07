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GTA 6 : précommandes « exceptionnelles » et l’aperçu étendu se précise

3 min.
7 Août. 2026 • 15:20
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Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, maintient la date de sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6) au 19 novembre et qualifie l’année fiscale en cours de « point d’inflexion » stratégique pour l’entreprise. Les précommandes du jeu ont connu un démarrage « exceptionnel » selon le groupe.

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

Take-Two confirme que la date de sortie du 19 novembre reste inchangée, une stabilité de calendrier que l’entreprise présente comme le socle d’un exercice fiscal qu’elle qualifie elle-même de « point d’inflexion ». Cette confirmation intervient alors que les résultats du trimestre dépassent déjà les attentes, avec des commandes nettes trimestrielles de 1,39 milliard de dollars contre une prévision initiale comprise entre 1,32 et 1,37 milliard de dollars.

Cette performance s’inscrit dans une prévision annuelle ambitieuse, comprise entre 8 et 8,2 milliards de dollars de commandes nettes, soit une croissance d’environ 20 % par rapport à l’exercice 2026. Take-Two répartit ces revenus entre trois labels, Rockstar représentant 37 % du total, suivi de Zynga à 34 % et de 2K à 29 %, une structure qui illustre la diversification du groupe au-delà de la seule franchise Grand Theft Auto.

D’excellentes précommandes pour GTA 6

L’entreprise mise explicitement sur GTA 6 pour alimenter cette croissance, allant jusqu’à évoquer une nouvelle ère de succès portée par le jeu. Cette perspective s’appuie sur des données de précommande jugées prometteuses, avec Take-Two parlant d’un démarrage « exceptionnel ». Le lancement des précommandes le 25 juin aurait généré environ 180 millions de dollars aux États-Unis et sur cinq grands marchés européens dès la dernière semaine de juin selon une récente analyse de Newzoo.

Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

Le calendrier marketing accompagne cette dynamique commerciale : un aperçu étendu de Grand Thetft Auto VI sortira le 27 août, d’abord en exclusivité sur Netflix pendant six heures, avant sa diffusion gratuite sur YouTube. Take-Two anticipe que cette séquence renforcera encore la « passion et l’anticipation des consommateurs » à l’approche du lancement de novembre.

Un héritage de 230 millions d’exemplaires pour GTA 5

Cette stratégie s’appuie sur l’héritage commercial de GTA 5, deuxième jeu le plus vendu de l’histoire avec 230 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, seulement devancé par Minecraft et ses 400 millions de copies. Take-Two a par ailleurs rappelé que la saga GTA avait, une fois encore, dépassé les attentes du marché, un constat qui nourrit directement la confiance affichée par l’entreprise autour de son prochain volet qui sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

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