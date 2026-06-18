GTA 6 : les précommandes débuteront le 25 juin, c’est officiel

Rockstar Games vient d’annoncer que les précommandes pour Grand Theft Auto VI (GTA 6) débuteront le 25 juin sur PlayStation Xbox Series X/S. Le jeu sortira le 19 novembre prochain.
C’est par le biais d’un message sur les réseaux sociaux que Rockstar Games a annoncé l’ouverture prochaine des précommandes. Le studio indique : « Les précommandes pour Grand Theft Auto VI débuteront officiellement le 25 juin sur les boutiques numériques et chez certains commerçants sélectionnés ». Nous avons également le droit à l’image qui sera utilisée sur la jaquette du jeu.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.
Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ
— Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026
Rockstar Games ne communique pas la liste des commerçants partenaires pour les précommandes de GTA 6, mais on imagine bien qu’il y aura Amazon, la Fnac et d’autres en France. La liste variera bien évidemment selon les pays.
Il n’y a de nouvelles informations pour l’instant. Le trailer 3 n’est pas là (peut-être qu’il arrivera le 25 juin avec les précommandes) et il n’y a toujours pas d’images de gameplay. Mais il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisque Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, a déjà annoncé que le marketing pour le jeu débutera réellement à partir de cet été. On le voit d’ailleurs avec les précommandes, puisque le 25 juin intervient quelques jours après le début de l’été.
Voici comment Rockstar Games présente Grand Theft Auto VI:
Vice City, États-Unis.
Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants.
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