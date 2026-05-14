GTA 6 : les précommandes arrivent bientôt avec le trailer 3

Les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6) semblent être une question de jours. Des messages envoyés à des partenaires affiliés à Best Buy, très grosse enseigne aux États-Unis, évoquent une campagne liée au jeu à partir du 18 mai, un indice qui suggère une montée en puissance imminente du marketing autour du blockbuster de Rockstar.

Les précommandes de GTA 6 dès le 18 mai ?

Le signal est d’autant plus scruté que GTA 6 doit sortir le 19 novembre 2026, sans qu’aucune phase de précommande n’ait encore été lancée. Pour un jeu de cette ampleur, ce décalage est inhabituel, mais il devient plus lisible si l’on regarde la stratégie de Rockstar Games.

Deux facteurs peuvent expliquer cette attente prolongée. D’un côté, le prix de GTA 6 n’a toujours pas été officialisé. De l’autre, Rockstar Games reste un studio connu pour ses reports de calendrier, ce qui rend plus risqué un appel à l’achat trop précoce.

En tout cas, les partenaires concernés par le message de Best Buy ont un rôle précis. Ils diffusent des liens ou codes personnalisés auprès de leur public en échange d’une rémunération du distributeur, ce qui justifie qu’ils soient prévenus avant l’ouverture réelle des précommandes afin de préparer leurs contenus marketing.

Bientôt le trailer 3

L’autre indice fort vient de Sony. La marque a récemment écrit à des possesseurs de PlayStation 4 pour les pousser à passer à la PlayStation 5 en vue de GTA 6, un signal qui ressemble à une préparation de terrain pour la prochaine grande phase de communication autour du jeu.

Cette proximité ne sort pas de nulle part. Sony travaille déjà étroitement avec Rockstar Games sur le marketing du titre, comme le montre la mention indiquant que les deux bandes-annonces publiées jusqu’ici ont été capturées sur PS5.

Pris ensemble, ces éléments dessinent un changement de rythme. La campagne marketing pour GTA 6 semble entrer dans une nouvelle étape, avec les précommandes comme prochaine annonce logique et un troisième trailer pour l’accompagner.