GTA 5 : la mise à niveau PS5, Xbox Series X/S et PC devient gratuite

Bonne nouvelle pour les joueurs de Grand Theft Auto V (GTA 5) sur PlayStation Xbox One : Rockstar Games annonce qu’ils pourront avoir gratuitement la version PS5 et Xbox Series X/S à partir du 18 juin. Cela concernera les joueurs qui ont la version dématérialisée du jeu et non ceux qui ont la version physique. Les joueurs PC sont également concernés.

La mise à niveau vers GTA 5 en version améliorée devient gratuite

GTA 5 et GTA Online « offrent de nombreuses améliorations techniques et permettent de transférer facilement votre progression du mode Histoire et en ligne », indique Rockstar Games. Les joueurs PC ont également le droit au ray tracing et d’autres améliorations visuelles.

Cette gratuité est la bienvenue et arrive quelques mois avant la sortie de GTA 6. Le jeu sortira sur PlayStation Xbox Series X/S le 19 novembre prochain. Le marketing pour le jeu commencera réellement cet été et il faut s’attendre à un troisième trailer. Des vidéos de gameplay devraient également voir le jour.

Concernant GTA 5, il a fait ses débuts en 2013 sur PlayStation Xbox 360. Il est arrivé un an plus tard sur PS4 et Xbox One. Il y a ensuite eu la version PC qui a fait ses débuts en avril 2015. Puis est venue la version améliorée pour PS5 et Xbox Series X/S en mars 2022.