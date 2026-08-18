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Après le piratage des impôts, le gouvernement dévoile un plan pour renforcer la cybersécurité

3 min.
18 Août. 2026 • 20:41
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À l’occasion d’une conférence de presse au ministère de l’Économie, le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel a dévoilé un plan d’action pour renforcer la cybersécurité du fisc après trois piratages (dont le troisième annoncé aujourd’hui). Au moins 3 millions de personnes sont concernées par ces fuites de données successives.

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Un plan d’action pour renforcer la cybersécurité fiscale

Ce plan intervient alors que le ministère de l’Économie a vu passer trois cyberattaques distinctes, un rythme qui a directement motivé la présentation de mesures correctives par David Amiel. L’objectif affiché consiste à renforcer durablement la cybersécurité de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), dont les systèmes ont été mis à mal par ces intrusions répétées.

Le plan d’action repose sur plusieurs mesures concrètes qui doivent être déployées auprès des agents et des systèmes de la DGFiP :

  • La généralisation de la double authentification pour l’ensemble des agents
  • L’intensification des campagnes de faux phishing destinées à tester la vigilance du personnel
  • Le renforcement des formations à la cybersécurité dispensées en interne
  • La mise en place d’un système de bug bounty récompensant le signalement de failles de sécurité
  • Le recours à l’intelligence artificielle pour simuler des attaques et identifier les vulnérabilités existantes

Cette accumulation de mesures techniques et humaines répond directement à une faiblesse déjà pointée du doigt lors de la première attaque : la compromission des systèmes de la DGFiP n’avait été repérée qu’un mois après les faits, un délai de détection qui a laissé le temps aux données de circuler avant toute réaction officielle.

Le ministre David Amiel a présenté des excuses au nom du gouvernement pour cette gestion tardive, tandis que les syndicats d’agents ont précisé à BFMTV avoir déjà alerté à plusieurs reprises sur le manque de moyens alloués à la sécurité informatique du ministère.

Un audit de l’ANSSI attendu en septembre

Les conclusions d’un audit mené par l’ANSSI, à savoir l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, sont attendues pour septembre, un rendez-vous qui devrait permettre d’évaluer concrètement l’efficacité des mesures annoncées et de mesurer si les moyens déployés répondent réellement aux critiques formulées par les syndicats sur l’insuffisance des ressources dédiées à la cybersécurité fiscale.

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