Un bug sur Android envoie d’anciens SMS avec Google Messages

Google déploie progressivement un correctif pour un bug de son application Google Messages sur Android capable de ressortir d’anciens SMS et de les envoyer à de mauvais destinataires. Le problème, toujours signalé par certains utilisateurs, peut provoquer la divulgation de conversations privées ou d’informations sensibles.

Le bug touche le fonctionnement de Google Messages lors de l’envoi d’un nouveau message. L’application peut récupérer un ancien SMS provenant d’une autre conversation et l’ajouter au message en cours avant de l’envoyer à un contact qui n’était pas censé le recevoir. Plusieurs utilisateurs ont même reproduit le problème en temps réel en envoyant des messages de test à leur propre numéro.

Les témoignages couvrent différents appareils, notamment des smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy. Certains utilisateurs indiquent également que le problème apparaît avec le RCS activé comme désactivé, ce qui complique l’identification de son origine. Les manipulations classiques, comme vider le cache, redémarrer le téléphone, désactiver puis réactiver RCS ou réinstaller l’application, ne permettent pas systématiquement de résoudre le problème.

Le risque dépasse largement le simple dysfonctionnement d’une application de messagerie. Des témoignages font état d’anciens échanges personnels, de codes de vérification ou d’autres informations privées envoyés à des personnes qui n’étaient pas leurs destinataires. Dans certains cas, des conversations sensibles ont ainsi pu se retrouver dans une discussion avec un proche ou un collègue.

Google déploie enfin un correctif

Google a depuis confirmé à Android Authority être au courant du problème et avoir transmis les informations recueillies à ses équipes techniques. L’entreprise indique désormais qu’un correctif est en cours de déploiement et qu’il doit atteindre l’ensemble des utilisateurs au cours des prochaines semaines. Elle recommande de conserver Google Messages à jour.

Le correctif n’est toutefois pas encore arrivé chez tout le monde. Des signalements continuent d’apparaître aujourd’hui. Les utilisateurs concernés doivent donc vérifier la disponibilité d’une mise à jour de Google Messages sur le Play Store depuis leur smartphone Android.

En attendant la mise à jour, la prudence reste nécessaire lors de l’envoi de messages sensibles. Si un ancien SMS apparaît de manière inattendue dans une conversation, mieux vaut interrompre l’envoi et vérifier le contenu avant de poursuivre, plutôt que de compter sur les manipulations qui n’ont pas permis de corriger systématiquement le problème.