Trump Arcade : The Tetris Company menace après le jeu « Build the Wall » de la Maison-Blanche

La Maison-Blanche a transformé une partie de sa communication politique en salle d’arcade. Plusieurs mini-jeux rétro mettent en scène les priorités de l’administration Donald Trump, avec des mécaniques très proches de classiques connus. L’un d’eux, Build the Wall, reprend ostensiblement le principe de Tetris pour demander au joueur d’empiler des blocs afin de construire un mur à la frontière américaine.

The Tetris Company prend ses distances

Suite à cette récupération éminemment politique – le logo MAGA reprenant même la police de caractère du nom Sega -, la réaction de The Tetris Company n’a pas tardé. « Chez Tetris, nous croyons au pouvoir de la connexion et au fait de rapprocher les gens, pas de les diviser », indique l’entreprise, qui précise ne pas avoir participé à la création de Build the Wall avant d’ajouter : « Nous prenons très au sérieux les violations du droit d’auteur. »

Le message laisse donc planer la possibilité d’un conflit autour de l’utilisation de codes associés à la célèbre licence. Tetris, créé en 1984 par Alexeï Pajitnov, reste l’un des jeux vidéo les plus reconnaissables au monde.

Snake et Flappy Bird également détournés

Build the Wall n’est pas le seul titre inspiré d’un classique. La sélection comprend aussi des jeux rappelant Snake et Flappy Bird. Dans Rio Run, inspiré de Snake, le joueur poursuit des migrants traversant la frontière, tandis que les autres titres reprennent différents thèmes de la politique de l’administration Trump. Ambiance.

CAN’T STOP WINNING. 🎮 Build the wall. Deport. Fill a Trump Account. LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

L’utilisation du jeu vidéo comme outil de communication politique n’est d’ailleurs pas nouvelle. En France, plusieurs partis avaient déjà créé leurs propres jeux durant la campagne européenne de 2019. Donald Trump avait lui-même auparavant pris position sur l’influence supposée des jeux vidéo suite à une énième fusillade.

Une opération de communication potentiellement risquée

Cette récupération vidéoludique illustre le poids croissant des codes du gaming dans la communication politique. Mais en reproduisant très directement l’apparence et les mécaniques de licences commerciales, la Maison-Blanche pourrait aussi ouvrir un terrain juridique délicat. La réponse de The Tetris Company montre en tout cas que tous les ayants droit ne souhaitent pas voir leurs créations associées à la campagne politique de l’actuel président des États-Unis.