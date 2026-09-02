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Gemini 3.8 Flash est disponible : Google lance déjà sa nouvelle IA

3 min.
2 Sep. 2026 • 18:51
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Trois semaines seulement après Gemini 3.7 Flash, Google annonce aujourd’hui Gemini 3,8 Flash, son nouveau modèle IA le plus intelligent à ce jour. Cette nouvelle version mise principalement sur le raisonnement multi-étapes, le développement logiciel et les tâches confiées à des agents autonomes.

Google Gemini Logo

Le nouveau modèle conserve par ailleurs le même positionnement tarifaire d’introduction que son prédécesseur : 0,75 dollar pour un million de tokens en entrée et 3,75 dollars pour un million de tokens en sortie. Ce tarif promotionnel est valable jusqu’au 31 décembre 2026, avant de passer respectivement à 1,50 et 7,50 dollars.

Gemini 3.8 Flash mise sur le raisonnement et les agents autonomes

Selon Google, Gemini 3,8 Flash progresse nettement par rapport à la génération 3.7 et se rapproche parfois des performances de modèles « frontier » beaucoup plus coûteux. Sur le benchmark DeepSWE v1.1, consacré aux tâches de développement logiciel de longue durée, il dépasse notamment Claude Sonnet 5 et GPT-5.6 Sol pour résoudre de manière autonome des problèmes d’ingénierie complexes de bout en bout.

Cette progression repose notamment sur une approche où le modèle travaille davantage : pour les problèmes complexes, Gemini 3.8 Flash peut effectuer davantage d’étapes de raisonnement et appeler plusieurs fois des outils afin d’affiner sa réponse. En contrepartie, ces tâches peuvent consommer davantage de tokens, particulièrement avec les niveaux d’effort élevés. Google permet donc aux développeurs de réduire cet effort lorsqu’ils privilégient l’efficacité.

Le modèle atteint également 54,9 % sur HLE-Verified (évaluation des capacités de raisonnement), soit mieux que les autres IA, et affiche des progrès dans des domaines professionnels comme la finance et le droit. Google montre aussi ses capacités avec des créations interactives générées à partir d’une simple instruction, notamment un jeu en 3D ou une version fonctionnelle de Google Maps pour DOS.

Voici les benchmarks de Gemini 3.8 Flash :

Gemini 3.8 Flash Benchmarks

Gemini 3,8 Flash est disponible dès maintenant pour les abonnés Google AI Pro et Ultra dans l’application Gemini, sur le Mode IA du moteur de recherche de Google et via Gemini dans Google Sheets. Les développeurs peuvent également l’utiliser via Google Antigravity, Google AI Studio et l’API de Gemini.

Gemini 3.8 Flash Cyber pour la cybersécurité

Google accompagne ce lancement de Gemini 3.8 Flash Cyber, une déclinaison spécialement conçue pour la cybersécurité. Elle est actuellement réservée à des partenaires de confiance dans le cadre du nouveau programme Fairwind. Le modèle vise notamment la détection autonome de vulnérabilités et leur correction automatisée.

Google affirme que Gemini 3.8 Flash Cyber dépasse 70 % de réussite sur un benchmark interne couvrant des failles de sécurité dans des bases de code utilisant 20 langages de programmation. L’équipe sécurité de Chrome indique également avoir obtenu 2,6 fois plus de correctifs jugés corrects qu’avec les meilleurs modèles commerciaux beaucoup plus imposants.

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