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Google lance ses IA Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite et 3.5 Flash Cyber

4 min.
21 Juil. 2026 • 20:12
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Google lance trois nouveaux modèles d’intelligence artificielle : Gemini 3,6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite et Gemini 3.5 Flash Cyber, tous conçus pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité. Le modèle phare Gemini 3.5 Pro, lui, reste absent.

Google Gemini Logo

Trois variantes de Gemini pour l’efficacité

Gemini 3,6 Flash s’impose comme le nouveau modèle de référence de Google, présenté comme le modèle performant. Il apporte des gains en programmation, en traitement des connaissances et en tâches multimodales, tout en réduisant de 17 % la consommation de tokens par rapport à Gemini 3.5 Flash. Son coût est de 1,50 $ par million de tokens en entrée et 7,50 $ par million de tokens en sortie. Il est disponible dans l’application Gemini et accessible aux développeurs via Antigravity, AI Studio et Android Studio.

Gemini 3.5 Flash-Lite complète cette offre comme la version la plus économique, pensée pour maximiser la rentabilité. Son coût est de 0,30 $ par million de tokens en entrée et 2,50 $ par million de tokens en sortie Le modèle est disponible dans l’application Gemini ainsi que dans le moteur de recherche de Google, ciblant les usages à fort volume où le coût par requête compte davantage que la puissance brute.

Le troisième modèle, Gemini 3.5 Flash Cyber, s’adresse spécifiquement à la cybersécurité. Bâti sur la base de Gemini 3.5 Flash, il est proposé à un tarif raisonnable et réservé, dans un premier temps, aux gouvernements et aux partenaires de confiance via la plateforme CodeMender. Ses performances se révèlent compétitives face à des modèles bien plus volumineux dans le cadre des tests CyberGym. Ses résultats concrets sur le moteur JavaScript V8 illustrent cette efficacité : 55 vulnérabilités détectées, contre 47 pour Gemini 3.5 Flash et seulement 36 pour Claude Opus 4.6, dont 10 failles qu’aucun autre modèle n’avait su repérer.

L’absence pesante de Gemini 3.5 Pro

Cette annonce ne comble pas le vide laissé par Gemini 3.5 Pro, initialement attendu par Google et toujours indisponible. Bloomberg a confirmé récemment l’existence d’un retard interne dans le développement de ce modèle. Cela s’explique par des difficultés du modèle à être bon pour coder par rapport aux concurrents Claude et ChatGPT.

Cette absence intervient alors que la concurrence continue d’avancer sur le segment des modèles IA de pointe. OpenAI a déjà déployé GPT-5.5 et GPT-5.6, tandis qu’Anthropic multiplie les lancements avec Claude Opus 4.8, Sonnet 5 et Fable 5, plaçant Google en position défensive sur ce terrain précis.

Google concentre ses efforts sur l’efficacité, la latence et la fiabilité, des critères décisifs pour le déploiement d’agents IA à grande échelle. Cette stratégie contraste avec celle d’Anthropic, dont le modèle Mythos 5, particulièrement puissant, coûte deux fois plus cher qu’Opus 4.8.

La compétition s’internationalise également, avec l’arrivée de Z.ai, un modèle chinois jugé compétitif face à Mythos 5. Il y a également Kimi K3 qui fait beaucoup parler de lui. Google, de son côté, prépare déjà la suite avec Gemini 4. « Nous avons déjà lancé notre campagne d’entraînement préliminaire la plus ambitieuse à ce jour pour Gemini 4 et nous avons hâte de vous en dire plus », indique simplement le groupe.

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