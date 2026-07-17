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Gemini 3.5 Pro est reporté à cause des capacités pour coder

3 min.
17 Juil. 2026 • 16:18
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Google n’a pas tenu l’échéance annoncée pour Gemini 3.5 Pro, le nouveau modèle d’intelligence artificielle qui était censé sortir en juin après sa présentation à la conférence I/O 2026 au mois de mai. Le modèle reste absent, alors qu’en face Anthropic propose Claude Fable 5 et OpenAI rend disponible GPT-5.6.

Google Gemini Logo

Selon Bloomberg, Google a retravaillé Gemini 3.5 Pro après des résultats d’entraînement jugés décevants sur les capacités de codage, la priorité affichée pour cette version. Une remise à zéro du développement a eu lieu entre la présentation à la conférence I/O en mai et l’échéance de juin. Cela s’accompagne d’une mise à jour des données d’entraînement à la fin juin. La dernière version stable disponible pour les utilisateurs reste Gemini 3.1 Pro, disponible depuis février, alors que Gemini 3.5 Flash avait bien été annoncé et disponible en mai.

Un paradoxe chez Google sur l’usage du code généré par IA

Ce ratage sur le codage tranche avec la dépendance croissante de Google à l’IA pour écrire son propre code. En avril, 75 % du nouveau code produit en interne était généré par intelligence artificielle, contre 50 % à l’automne précédent. Cette progression rapide se heurte pourtant à des résistances internes : certains ingénieurs défendent encore une approche purement humaine du code, tandis que les équipes font face à des contraintes de capacité sur les outils IA disponibles. Plusieurs divisions travaillent en parallèle sur ces outils, notamment Google DeepMind avec AI Studio, Cloud Vertex et l’équipe Android Studio, dans un effort d’unification encore en cours.

Face aux interrogations, Google a confirmé tester « Gemini 3.5 Pro, un modèle Flash amélioré, et d’autres modèles avec des partenaires », sans donner de date précise de disponibilité publique. L’entreprise revendique par ailleurs « livrer rapidement une large gamme de modèles tout en les maintenant très rentables pour les clients ». Les performances de Gemini 3.5 Pro dans des domaines autres que le codage n’ont, pour leur part, pas été communiquées, alors que les dernières mises à jour visibles de l’application Gemini se sont concentrées sur l’expérience utilisateur et le déploiement de l’agent Spark.

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