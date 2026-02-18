TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google Gemini se met à générer des musiques par IA avec Lyria 3
Internet

Google Gemini se met à générer des musiques par IA avec Lyria 3

3 min.
18 Fév. 2026 • 18:05
0

Google intègre Lyria 3, le dernier modèle audio de DeepMind, directement dans Gemini pour générer des musiques par intelligence artificielle avec une durée de 30 secondes. Il suffit de fournir un prompt avec du texte, une image ou une vidéo et l’IA s’exécute. Disponible dès aujourd’hui en huit langues dont le français, l’outil est réservé aux utilisateurs majeurs.

Gemini Lyria 3 Generer Musiques Par IA

Lyria 3 existe depuis 2023, mais son accès était jusqu’ici réservé aux développeurs via Google Cloud Vertex. Cette intégration à Gemini marque sa première ouverture grand public, avec deux ans de retard sur TikTok et Microsoft Copilot qui proposent déjà leurs propres générateurs musicaux IA.

Générer de la musique IA dans Gemini est simple

En s’appuyant sur Lyria 3, Gemini accepte des prompts textuels décrivant un genre, une humeur ou un souvenir. Google donne l’exemple d’un « morceau Afrobeat pour ma mère sur les bons moments de notre enfance ». L’IA génère aussi bien des pistes instrumentales que des chansons avec paroles composées automatiquement. L’envoi de photos ou de vidéos est également possible : Gemini s’en sert pour calibrer l’atmosphère et les paroles du morceau produit.

Chaque création est accompagnée d’une pochette générée automatiquement par le générateur d’images Nano Banana afin de simplifier le partage. Google étend par ailleurs Lyria 3 à YouTube Dream Track, l’outil permettant aux créateurs de composer des bandes-son IA personnalisées pour leurs vidéos Shorts.

Voici un exemple de musique IA générée par Gemini :

Google précise lui-même l’ambition du produit : « L’objectif de ces morceaux n’est pas de créer un chef-d’œuvre musical, mais de vous offrir un moyen fun et unique de vous exprimer ».

La question des artistes, traitée avec précaution

Dream Track et les versions précédentes de Lyria avaient été présentés avec la capacité de reproduire le style et la voix d’artistes célèbres. C’est ici un angle que Google a visiblement mis de côté. Le groupe affirme avoir été « très attentif » au droit d’auteur dans le développement de Lyria 3 : l’outil « est conçu pour l’expression originale, pas pour imiter des artistes existants ». Si un utilisateur demande explicitement le style d’un artiste, Gemini produit un morceau « partageant un style ou une humeur similaire » et soumet les résultats à des filtres de vérification contre les contenus existants.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

VEO 3 Logiciels

Gemini peut désormais générer des vidéos à partir de simples images (mais pas encore en France)

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Billets Euros

Les données de 1,2 million de comptes bancaires français ont été piratées

18 Fév. 2026 • 19:24
1 Internet

La DGFIP a détecté des accès illégitimes au fichier national des comptes bancaires (FICOBA) ayant permis la consultation des...

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner Bros par Netflix : les cinémas exigent des garanties sur la fenêtre d’exclusivité

18 Fév. 2026 • 18:19
0 Business

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix continue de secouer Hollywood. Alors que les négociations se poursuivent et que les...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 février

18 Fév. 2026 • 16:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Pixel 10a Avant Arriere

Le Google Pixel 10a est officiel avec peu de nouveautés

18 Fév. 2026 • 16:48
0 Mobiles / Tablettes

Après un teasing, le Google Pixel 10a est officiellement annoncé avec un design quasi identique à son prédécesseur et...

Perplexity Logo 1

Perplexity abandonne la publicité dans son chatbot IA… pour restaurer la confiance des utilisateurs

18 Fév. 2026 • 16:47
1 Internet

La start-up américaine Perplexity, spécialisée dans les moteurs de recherche conversationnels basés sur l’intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article CarPlay et iOS 26.4 : un aperçu de la lecture vidéo et d’Apple TV

CarPlay et iOS 26.4 : un aperçu de la lecture vidéo et d’Apple TV

18 Feb. 2026 • 20:25

image de l'article Avec iOS 26.4, CarPlay supporte les chabots IA comme ChatGPT et Gemini

Avec iOS 26.4, CarPlay supporte les chabots IA comme ChatGPT et Gemini

18 Feb. 2026 • 19:51

image de l'article Les ventes d’iPhone continuent de chuter en Amérique Latine malgré un marché en croissance

Les ventes d’iPhone continuent de chuter en Amérique Latine malgré un marché en croissance

18 Feb. 2026 • 19:01

image de l'article L’iPhone 17 Pro Max domine les échanges avec les programmes de reprise

L’iPhone 17 Pro Max domine les échanges avec les programmes de reprise

18 Feb. 2026 • 18:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site