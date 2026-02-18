Google Gemini se met à générer des musiques par IA avec Lyria 3

Google intègre Lyria 3, le dernier modèle audio de DeepMind, directement dans Gemini pour générer des musiques par intelligence artificielle avec une durée de 30 secondes. Il suffit de fournir un prompt avec du texte, une image ou une vidéo et l’IA s’exécute. Disponible dès aujourd’hui en huit langues dont le français, l’outil est réservé aux utilisateurs majeurs.
Lyria 3 existe depuis 2023, mais son accès était jusqu’ici réservé aux développeurs via Google Cloud Vertex. Cette intégration à Gemini marque sa première ouverture grand public, avec deux ans de retard sur TikTok et Microsoft Copilot qui proposent déjà leurs propres générateurs musicaux IA.
En s’appuyant sur Lyria 3, Gemini accepte des prompts textuels décrivant un genre, une humeur ou un souvenir. Google donne l’exemple d’un « morceau Afrobeat pour ma mère sur les bons moments de notre enfance ». L’IA génère aussi bien des pistes instrumentales que des chansons avec paroles composées automatiquement. L’envoi de photos ou de vidéos est également possible : Gemini s’en sert pour calibrer l’atmosphère et les paroles du morceau produit.
Chaque création est accompagnée d’une pochette générée automatiquement par le générateur d’images Nano Banana afin de simplifier le partage. Google étend par ailleurs Lyria 3 à YouTube Dream Track, l’outil permettant aux créateurs de composer des bandes-son IA personnalisées pour leurs vidéos Shorts.
Voici un exemple de musique IA générée par Gemini :
Google précise lui-même l’ambition du produit : « L’objectif de ces morceaux n’est pas de créer un chef-d’œuvre musical, mais de vous offrir un moyen fun et unique de vous exprimer ».
Dream Track et les versions précédentes de Lyria avaient été présentés avec la capacité de reproduire le style et la voix d’artistes célèbres. C’est ici un angle que Google a visiblement mis de côté. Le groupe affirme avoir été « très attentif » au droit d’auteur dans le développement de Lyria 3 : l’outil « est conçu pour l’expression originale, pas pour imiter des artistes existants ». Si un utilisateur demande explicitement le style d’un artiste, Gemini produit un morceau « partageant un style ou une humeur similaire » et soumet les résultats à des filtres de vérification contre les contenus existants.
