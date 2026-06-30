Claude Sonnet 5 est disponible : Anthropic améliore encore son IA

Anthropic déploie Claude Sonnet 5 comme nouveau modèle d’intelligence artificielle par défaut pour les utilisateurs gratuits et payants de Claude. La société mise sur un prix d’appel très agressif pour proposer plus largement des fonctions avancées de planification, d’usage d’outils, de navigation et de terminal. Cela arrive quelques jours après GPT-5.6 d’OpenAI.

Sonnet 5, un modèle presque premium à prix réduit

Claude Sonnet 5 coûte 2 $ par million de tokens en entrée et 10 $ par million de tokens en sortie jusqu’au 31 août 2026. À partir du 1er septembre 2026, Anthropic appliquera ses tarifs standards, soit 3 $ par million de tokens en entrée et 15 $ par million de tokens en sortie. Cette fenêtre promotionnelle s’accompagne aussi d’un relèvement des limites pour accélérer l’adoption.

Sur le codage agentique, Sonnet 5 atteint 63,2 %, contre 69,2 % pour Opus 4.8 et 58,1 % pour Sonnet 4.6, sorti il y a quatre mois. Anthropic affirme aussi que Sonnet 5 surpasse légèrement Opus 4.8 sur le travail de connaissance. Le message est clair : Opus 4.8 reste le meilleur en précision, mais l’écart se resserre fortement.

Benchmarks de Claude Sonnet 5

Anthropic résume ce positionnement ainsi : « Opus 4.8 reste le modèle de référence pour une précision plus élevée sur ces tâches, mais Sonnet 5 offre aux développeurs des options moins coûteuses, d’une qualité bien supérieure à ce qui était auparavant disponible ». L’entreprise ajoute : « Entre Sonnet 5 et Opus 4.8, les utilisateurs peuvent ajuster le niveau d’effort afin de trouver le bon équilibre entre coût et performances ». Sonnet 5 devient ainsi la pièce centrale d’une offre plus flexible, où le niveau de puissance dépend du budget et du type de tâche.

Anthropic avance pendant que ses modèles IA restent surveillés

Ce lancement intervient alors que les modèles les plus puissants d’Anthropic restent partiellement bloqués par les autorités américaines. Opus 4.8 a été lancé à la fin mai, Fable 5 a suivi quelques jours plus tard avant d’être retiré, et Mythos 5 n’a été restauré que partiellement. Anthropic travaille encore à rétablir l’accès à ces modèles sous contrôle du gouvernement américain.

Cette situation pousse l’entreprise vers une stratégie à deux vitesses. D’un côté, les modèles les plus sensibles restent limités ou retardés. De l’autre, Sonnet 5 permet à Anthropic de rester offensif sur le marché avec une IA plus conforme, plus simple à distribuer et suffisamment performante pour couvrir une large part des usages avancés.

Le mouvement a aussi une portée concurrentielle. En rapprochant des capacités agentiques haut de gamme d’un tarif beaucoup plus bas, Anthropic cherche à élargir rapidement sa base de développeurs et d’utilisateurs.