Disney+ rétablit l’accès à la 4K en France

Disney+ annonce que la 4K est progressivement de retour en France pour les films et séries. Elle avait disparu il y a quelques jours pour les abonnés premium, sans pour autant que le prix de l’abonnement le plus cher du service de streaming baisse.

La 4K fait son retour sur Disney+

Dans une déclaration à quelques médias, Disney+ France indique : « À la suite d’une récente décision de justice, nous avons mis en œuvre une technologie alternative qui nous permet de rétablir progressivement l’accès à la 4K UHD sur Disney+ en France ». La plateforme prévient que « la 4K UHD peut toutefois demeurer temporairement indisponible sur certains appareils pendant cette phase de transition », ajoutant tout mettre en œuvre pour « élargir rapidement la compatibilité des appareils et rétablir, dès que possible, l’accès à la 4K UHD ainsi qu’au format HDR ».

Ce retrait, qui concernait plusieurs pays européens, s’expliquait par un litige autour de brevets. Le combat oppose InterDigital à Disney, avec le premier qui a obtenu d’un tribunal un blocage en lien avec l’encodage et le codec HEVC (H.265). Celui-ci est utilisé pour les contenus 4K, que ce soit sur les plateformes de streaming ou les Blu-ray, là où les contenus 1080p utilisent l’AVC (H.264).

En raison d’une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, Disney+ avait annoncé apporter des modifications qui rendent temporairement indisponibles la 4K et le HDR sur Disney+ en France. Aujourd’hui, le service de streaming dit que la 4K est de retour sans entrer dans les détails sur la partie technique.

Pour information, Disney+ propose trois abonnements :