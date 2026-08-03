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Disney+ rétablit l’accès à la 4K en France

2 min.
3 Août. 2026 • 18:09
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Disney+ annonce que la 4K est progressivement de retour en France pour les films et séries. Elle avait disparu il y a quelques jours pour les abonnés premium, sans pour autant que le prix de l’abonnement le plus cher du service de streaming baisse.

Disney Plus Logo Marvel

La 4K fait son retour sur Disney+

Dans une déclaration à quelques médias, Disney+ France indique : « À la suite d’une récente décision de justice, nous avons mis en œuvre une technologie alternative qui nous permet de rétablir progressivement l’accès à la 4K UHD sur Disney+ en France ». La plateforme prévient que « la 4K UHD peut toutefois demeurer temporairement indisponible sur certains appareils pendant cette phase de transition », ajoutant tout mettre en œuvre pour « élargir rapidement la compatibilité des appareils et rétablir, dès que possible, l’accès à la 4K UHD ainsi qu’au format HDR ».

Ce retrait, qui concernait plusieurs pays européens, s’expliquait par un litige autour de brevets. Le combat oppose InterDigital à Disney, avec le premier qui a obtenu d’un tribunal un blocage en lien avec l’encodage et le codec HEVC (H.265). Celui-ci est utilisé pour les contenus 4K, que ce soit sur les plateformes de streaming ou les Blu-ray, là où les contenus 1080p utilisent l’AVC (H.264).

En raison d’une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, Disney+ avait annoncé apporter des modifications qui rendent temporairement indisponibles la 4K et le HDR sur Disney+ en France. Aujourd’hui, le service de streaming dit que la 4K est de retour sans entrer dans les détails sur la partie technique.

Pour information, Disney+ propose trois abonnements :

  • Standard avec pub pour 6,99 €/mois : 1080p, son 5.1, lecture sur deux appareils en simultané et présence de publicités
  • Standard pour 10,99 €/mois : 1080p, son 5.1, lecture sur deux appareils en simultané et téléchargement sur 10 appareils
  • Premium pour 15,99 €/mois : 4K HDR/Dolby Vision, son Dolby Atmos, lecture sur quatre appareils en simultané et téléchargement sur 10 appareils

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