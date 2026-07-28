Disney+ supprime la 4K en France, après le HDR et Dolby Vision

Cela devient de plus en plus compliqué pour Disney+ en France : le service de streaming ne propose plus la 4K. Il avait déjà retiré le HDR et le Dolby Vision.

Plus de 4K sur Disney+ en France

Comme l’ont remarqué certains, Disney+ a discrètement retiré la 4K en France. Les abonnés au service de streaming doivent se contenter, au mieux, du Full HD (1080p).

Tous les 3 mois chez @DisneyPlus @DisneyPlusFR

on prend les abonnés pour des cons. ✅ Plus de Dolby Vision. Bon ça c'est un classique.

✅ Plus de HDR … venant d'eux … pourquoi pas, on est plus à ça prêt.

☑️ Et maintenant ? Plus de 4K non plus ! Les abonnés… pic.twitter.com/FEWVwCWviQ — Ultra-K.fr (@ultrakfr) July 28, 2026

Il faut savoir que Disney+ propose trois abonnements :

Standard avec pub pour 6,99 €/mois : 1080p, son 5.1, lecture sur deux appareils en simultané et présence de publicités

1080p, son 5.1, lecture sur deux appareils en simultané et présence de publicités Standard pour 10,99 €/mois : 1080p, son 5.1, lecture sur deux appareils en simultané et téléchargement sur 10 appareils

1080p, son 5.1, lecture sur deux appareils en simultané et téléchargement sur 10 appareils Premium pour 15,99 €/mois : 4K HDR/Dolby Vision, son Dolby Atmos, lecture sur quatre appareils en simultané et téléchargement sur 10 appareils

En l’état, l’abonnement Premium ne sert plus à rien, puisque les abonnés n’ont plus la 4K, le HDR et le Dolby Vision. Ils ont l’équivalent de l’abonnement Standard, mais 5 euros plus cher.

Tout part d’un conflit pour des brevets

Mais d’où vient ce problème de retrait pour la 4K, surtout que cela a déjà eu lieu dans le passé ? Tout est une question de brevets. En janvier, Disney parlait d’un « souci technique ». Mais en réalité, tout porte à croire que c’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney.

Entre temps, Disney+ a retiré le HDR et le Dolby Vision, puis l’a rétabli… avant de les retirer de nouveau. Autant dire que cela peut rapidement devenir agaçant pour les abonnés français. Aujourd’hui, le service de streaming indique aux clients : « En raison d’une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, nous avons dû apporter des modifications techniques qui rendent temporairement indisponibles les formats 4K UHD et HDR sur Disney+ en France ».