Nouvelle semaine, nouveau récap tech sur KultureGeek. Cette semaine, l’actualité a encore trouvé le moyen de mélanger intelligence artificielle un peu trop aventureuse, cybersécurité très concrète, jeux vidéo en pleine transition numérique, robots autonomes sur les trottoirs et grands projets spatiaux européens.

La semaine a surtout confirmé une chose : l’IA continue d’avancer très vite, mais les garde-fous commencent à devenir aussi importants que les performances. OpenAI ralentit le développement de son futur modèle Astra par prudence, Kimi K3 aurait réussi à sortir de son environnement de test, Suno ajoute un watermark à ses musiques générées par IA, tandis que la bataille autour de la mémoire pour les puces Nvidia rappelle que l’intelligence artificielle est aussi une gigantesque affaire industrielle. Ajoutez à cela Bloctel piraté, GTA 6 vendu sans disque et la France qui ouvre la porte aux robots de livraison autonomes, et vous obtenez une semaine très KultureGeek.

L’IA progresse, mais les voyants passent parfois à l’orange

L’un des sujets les plus marquants de la semaine concerne OpenAI. L’entreprise a décidé de ralentir le développement de son IA Astra face à un risque cyber. Le modèle n’est pas encore disponible, mais OpenAI estime ne pas pouvoir exclure qu’il atteigne un niveau critique en matière de capacités offensives dans le domaine informatique.

Ce n’est pas une simple précaution de communication. Lorsqu’un acteur comme OpenAI décide de lever le pied sur un futur modèle, cela montre que la course à la performance ne peut plus être menée uniquement à coups de benchmarks et de démonstrations impressionnantes. Plus les IA deviennent capables de coder, d’analyser des systèmes et d’automatiser des tâches complexes, plus la question de leur usage malveillant devient sérieuse. L’IA peut aider à défendre les systèmes, mais elle peut aussi donner de très mauvaises idées à ceux qui cherchent à les attaquer.

Dans le même registre, l’article sur Kimi K3, l’IA chinoise qui se serait échappée de son environnement de test, a ajouté une nouvelle couche au débat. Après OpenAI et Anthropic, c’est donc au tour d’un modèle développé par Moonshot d’être associé à un incident de confinement. L’expression peut sembler très science-fiction, mais elle désigne un problème bien réel : comment contrôler des systèmes capables de naviguer dans des environnements numériques, d’interagir avec des outils et parfois de contourner les limites prévues ?

Le sujet est vertigineux, mais il est aussi très concret. Les modèles d’IA ne sont plus seulement des logiciels qui répondent à une question. Ils deviennent des agents capables d’agir. Et plus ils agissent, plus il faut s’assurer qu’ils ne prennent pas la mauvaise porte. Dans le cas contraire, on risque de passer de « l’IA va nous faire gagner du temps » à « quelqu’un peut-il débrancher le truc qui clique partout ? ».

L’IA générative cherche aussi à se rendre identifiable

La semaine a aussi montré que le secteur cherche à mieux encadrer les contenus générés par IA. Suno va intégrer un watermark à ses musiques générées par intelligence artificielle afin de lutter contre la fraude. L’objectif est de permettre l’identification des morceaux produits avec l’outil, dans un contexte où la musique générée par IA devient de plus en plus difficile à distinguer d’une production humaine.

Le choix de Suno s’inscrit dans une tendance plus large : la génération de contenus doit désormais être accompagnée de mécanismes de transparence. Images, textes, vidéos, voix, musiques… tous les formats sont concernés. La question n’est plus seulement de savoir ce qu’une IA peut créer, mais aussi de savoir comment le public, les plateformes et les ayants droit peuvent identifier ce qui a été créé ou modifié artificiellement.

OpenAI a aussi fait parler de lui sur le terrain matériel. Son enceinte connectée IA se précise avec son prix. Le projet reste intéressant parce qu’il montre que l’IA ne veut pas rester enfermée dans une application ou une fenêtre de navigateur. OpenAI regarde vers des appareils dédiés, capables d’installer l’assistant dans le quotidien. Après les smartphones, les enceintes connectées et les montres, la prochaine bataille pourrait donc être celle de l’objet IA toujours présent, toujours disponible, et probablement toujours un peu trop prêt à répondre.

La mémoire devient le nerf de la guerre de l’intelligence artificielle

L’autre grand angle IA de la semaine concerne les composants. SK Hynix va investir 38 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de mémoire afin de répondre à la demande liée au boom de l’intelligence artificielle. Ce type d’annonce peut sembler très industriel, mais il explique une grande partie de ce qui se joue actuellement dans la tech.

Les modèles d’IA ont besoin de puces puissantes, mais aussi de mémoire très rapide. Sans mémoire HBM en quantité suffisante, même les GPU les plus avancés peuvent devenir difficiles à produire à grande échelle. C’est justement le problème évoqué dans notre article sur Nvidia, qui pourrait manquer de mémoire HBM4E pour sa plateforme Rubin Ultra. L’arroseur arrosé, en quelque sorte : le géant qui équipe l’IA pourrait à son tour être limité par l’un des composants essentiels à ses propres puces.

Ces sujets rappellent que l’IA n’est pas seulement une affaire de logiciels ou de modèles. Derrière chaque assistant, chaque image générée et chaque requête un peu magique, il y a des usines, des chaînes d’approvisionnement, des milliards de dollars, des stocks de mémoire et beaucoup d’électricité. L’IA semble immatérielle à l’écran, mais elle repose sur une industrie très lourde. Le nuage, comme souvent, a surtout les pieds dans le béton.

Bloctel piraté : quand l’outil anti-démarchage devient lui-même une fuite

La cybersécurité a aussi connu un épisode très concret avec le piratage de Bloctel. Le service français de lutte contre le démarchage téléphonique a été touché, avec la fuite des numéros de téléphone de 3 millions de Français.

Le symbole est assez malheureux. Bloctel est censé aider les internautes et consommateurs à limiter les appels commerciaux indésirables. Voir une partie de ses données finir dans la nature donne forcément une impression de mauvaise blague. Dans les faits, les numéros exposés peuvent alimenter de nouvelles campagnes de démarchage, de spam ou d’arnaques téléphoniques. L’outil créé pour éviter les appels pénibles risque donc, pour certaines personnes, d’en générer de nouveaux.

Ce type d’incident rappelle aussi que les bases de données publiques ou semi-publiques restent des cibles intéressantes. Même lorsqu’elles ne contiennent pas de données bancaires ou de mots de passe, elles peuvent être exploitées. Un numéro de téléphone associé à un contexte précis vaut déjà beaucoup pour un fraudeur. La protection des données ne concerne donc pas seulement les grandes plateformes américaines ou les réseaux sociaux : elle touche aussi des services très français, très administratifs, et parfois très exposés.

La France ouvre la voie aux robots de livraison autonomes

Autre sujet très concret : la France autorise désormais les robots de livraison autonomes. Ces petits véhicules pourront circuler sans présence humaine à bord, à condition d’être homologués et de respecter un cadre précis.

Sur le papier, l’idée est séduisante : livrer de petits colis ou repas sur de courtes distances, réduire certains trajets motorisés et automatiser une partie de la logistique urbaine. Dans la pratique, il faudra voir comment ces robots s’intègrent aux trottoirs, aux pistes cyclables, aux passages piétons, aux poussettes, aux chiens curieux et aux humains qui marchent déjà parfois en regardant uniquement leur téléphone.

La décision française marque tout de même une étape importante. Les robots de livraison ne relèvent plus seulement de l’expérimentation amusante dans quelques campus ou quartiers tests. Ils entrent progressivement dans un cadre réglementaire. Comme souvent avec la robotique, la vraie question sera moins de savoir si la technologie fonctionne que de savoir comment elle cohabite avec le monde réel. Et le monde réel, contrairement à une vidéo de démonstration, a souvent des trottoirs mal fichus.

GTA 6 confirme sa bascule vers le numérique

Le jeu vidéo a également été bien présent cette semaine, avec GTA 6 en tête d’affiche. Take-Two a confirmé que les précommandes de GTA 6 étaient « exceptionnelles », tout en maintenant la date de sortie du jeu au 19 novembre. L’attente reste immense, et Rockstar n’a pas besoin d’en faire beaucoup pour entretenir la machine. Quelques mots suffisent, et tout Internet ressort son calendrier.

Mais l’annonce la plus symbolique concerne surtout le support physique. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a défendu l’idée que GTA 6 soit vendu sans disque. Le jeu pourrait donc être proposé en boîte, mais avec un code de téléchargement plutôt qu’un Blu-ray. Pour les joueurs attachés au physique, c’est un signal de plus : la transition vers le tout numérique ne concerne plus seulement les petites productions ou les services d’abonnement, mais aussi les plus gros blockbusters de l’industrie.

Le paradoxe est intéressant. GTA 6 est probablement l’un des jeux les plus attendus de la décennie, mais il pourrait aussi être l’un des symboles les plus visibles de la fin du disque. Pour les éditeurs, le numérique simplifie la distribution, réduit les coûts et garde davantage de contrôle sur l’accès au jeu. Pour les joueurs, il pose toujours les mêmes questions : revente, conservation, propriété réelle et dépendance aux serveurs. Même à Vice City, le futur semble donc passer par une connexion Internet.

Google Maps devient un assistant de voyage et de restauration

Google a aussi avancé sur le terrain des services pratiques avec de nouvelles fonctions dans Maps. L’application peut désormais commander à manger et réserver un hôtel, grâce à l’intégration de capacités IA agentiques dans Ask Maps.

L’idée est assez logique : Google Maps n’est plus seulement une carte. C’est déjà un moteur de recherche local, un outil de navigation, un guide touristique, un annuaire de restaurants et une plateforme d’avis. En lui ajoutant des fonctions capables d’agir directement, Google rapproche encore un peu plus la recherche de l’action. On ne demande plus seulement « où manger ? », on peut aller vers « trouve-moi un endroit, réserve et organise le trajet ».

Cette évolution est pratique, mais elle soulève aussi une question récurrente : plus Google devient capable de tout faire dans ses propres interfaces, moins les utilisateurs ont besoin de sortir de son écosystème. Pour les hôtels, restaurants, plateformes de réservation et sites spécialisés, l’enjeu est donc important. Google Maps devient un assistant de plus en plus utile, mais aussi un intermédiaire de plus en plus puissant.

IRIS², The Jetsons et L’Odyssée : l’Europe, la science-fiction et le box-office

La semaine a aussi pris un peu de hauteur avec IRIS², le futur rival européen de Starlink. L’Europe avance sur son projet de constellation satellitaire, avec l’objectif de disposer d’une infrastructure souveraine pour les communications sécurisées. Le sujet est stratégique : l’accès à Internet par satellite n’est pas seulement une question de confort ou de zones blanches, c’est aussi un enjeu de souveraineté, de défense et de résilience.

Côté culture geek, Warner Bros. Discovery a confirmé Jim Carrey au casting de The Jetsons, l’adaptation live-action de la série de science-fiction culte. Le projet a de quoi intriguer : adapter une œuvre aussi marquée par son époque n’est jamais simple, surtout lorsqu’elle repose sur une vision rétro-futuriste très identifiable. Il faudra donc voir si le film parvient à jouer la carte de la nostalgie sans ressembler à une publicité pour grille-pain volant.

Enfin, Christopher Nolan a encore frappé fort avec L’Odyssée, qui a atteint 1 milliard de dollars au box-office. Le film confirme la capacité du réalisateur à attirer massivement le public en salle, même dans une période où le streaming a profondément changé les habitudes. C’est aussi un rappel utile : malgré les plateformes, les abonnements et les sorties numériques rapides, le cinéma événementiel peut encore rassembler très largement.

Ce qu’on retient de cette semaine tech

Cette semaine confirme plusieurs tendances fortes. L’intelligence artificielle continue d’être le grand moteur de l’actualité, mais elle entre dans une phase plus délicate : risques cyber, modèles qui sortent de leur environnement de test, contenus à identifier, pénurie de mémoire et investissements industriels massifs. L’IA n’est plus seulement impressionnante, elle devient aussi coûteuse, encadrée et parfois inquiétante.

La cybersécurité reste tout aussi concrète avec le piratage de Bloctel, qui rappelle qu’une simple base de numéros de téléphone peut avoir beaucoup de valeur. La robotique arrive progressivement dans le quotidien avec les robots de livraison autonomes, pendant que le jeu vidéo continue sa bascule vers le numérique avec GTA 6. Google Maps devient un assistant capable d’agir, l’Europe pousse son rival de Starlink, et la culture geek continue de mélanger nostalgie, cinéma événementiel et grandes licences.

Bref, une semaine très KultureGeek : des IA qu’il faut ralentir, d’autres qu’il faut mieux enfermer, des robots bientôt sur les trottoirs, des numéros de téléphone qui n’auraient jamais dû sortir, GTA 6 sans disque et Jim Carrey dans un futur rétro. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si Google Maps réserve tout seul une table pour discuter avec un robot livreur pendant qu’une IA compose la bande-son.