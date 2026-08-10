Aux États-Unis, la FCC veut aussi interdire les drones DJI équipés de LiDAR

La pression réglementaire continue de monter sur DJI aux États-Unis. La Federal Communications Commission (FCC) envisage désormais d’interdire l’importation et la commercialisation de certains drones étrangers déjà homologués, notamment lorsqu’ils disposent de technologies considérées comme potentiellement utilisables à des fins militaires.

Le LiDAR et les caméras thermiques dans le viseur

La consultation ouverte par la FCC cible plusieurs catégories, soit les drones équipés de LiDAR ou d’imagerie thermique, les modèles capables de disperser des substances, les stations d’accueil autonomes, les appareils conçus pour fonctionner en essaim ou bien encore les plateformes susceptibles d’intégrer du matériel militaire.

Cette définition très large pourrait concerner des produits grand public comme le DJI Air 3S (ci-dessus), dont le LiDAR améliore la détection d’obstacles, ainsi que certains modèles Mini et Avata. Elle toucherait aussi des appareils professionnels utilisés dans l’agriculture, l’inspection d’infrastructures ou les opérations de recherche et de sauvetage.

Des drones déjà autorisés pourraient disparaître des ventes

La mesure irait plus loin que les restrictions instaurées fin 2025 contre les nouveaux drones étrangers. Jusqu’ici, les modèles disposant déjà d’une homologation FCC pouvaient continuer à être importés et vendus.

Si la proposition est adoptée, certains appareils déjà commercialisés pourraient donc disparaître des boutiques américaines. Les utilisateurs conserveraient néanmoins le droit d’utiliser les drones qu’ils possèdent déjà.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la nouvelle stratégie de défense de l’administration Trump : Washington avait déjà envisagé une interdiction générale des drones chinois et russes, et ce malgré un précédent rapport du Pentagone qui avait jugé certains modèles DJI sans danger particulier.

DJI dénonce un changement radical de doctrine

DJI parle d’un « revirement total » et souligne que des fonctions civiles de sécurité pourraient suffire à faire classer un drone comme militaire. La FCC recueille les commentaires jusqu’au 2 septembre. L’enjeu de ce possible nouveau tour de vis dépasse évidemment DJI : une interdiction rétroactive créerait un précédent important pour tous les fabricants étrangers de drones vendus aux États-Unis.