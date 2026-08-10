TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Aux États-Unis, la FCC veut aussi interdire les drones DJI équipés de LiDAR
Matériel

Aux États-Unis, la FCC veut aussi interdire les drones DJI équipés de LiDAR

3 min.
10 Août. 2026 • 11:54
0

La pression réglementaire continue de monter sur DJI aux États-Unis. La Federal Communications Commission (FCC) envisage désormais d’interdire l’importation et la commercialisation de certains drones étrangers déjà homologués, notamment lorsqu’ils disposent de technologies considérées comme potentiellement utilisables à des fins militaires.

Le LiDAR et les caméras thermiques dans le viseur

La consultation ouverte par la FCC cible plusieurs catégories, soit les drones équipés de LiDAR ou d’imagerie thermique, les modèles capables de disperser des substances, les stations d’accueil autonomes, les appareils conçus pour fonctionner en essaim ou bien encore les plateformes susceptibles d’intégrer du matériel militaire.

DJI Air 3S

Cette définition très large pourrait concerner des produits grand public comme le DJI Air 3S (ci-dessus), dont le LiDAR améliore la détection d’obstacles, ainsi que certains modèles Mini et Avata. Elle toucherait aussi des appareils professionnels utilisés dans l’agriculture, l’inspection d’infrastructures ou les opérations de recherche et de sauvetage.

Des drones déjà autorisés pourraient disparaître des ventes

La mesure irait plus loin que les restrictions instaurées fin 2025 contre les nouveaux drones étrangers. Jusqu’ici, les modèles disposant déjà d’une homologation FCC pouvaient continuer à être importés et vendus.

Si la proposition est adoptée, certains appareils déjà commercialisés pourraient donc disparaître des boutiques américaines. Les utilisateurs conserveraient néanmoins le droit d’utiliser les drones qu’ils possèdent déjà.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la nouvelle stratégie de défense de l’administration Trump : Washington avait déjà envisagé une interdiction générale des drones chinois et russes, et ce malgré un précédent rapport du Pentagone qui avait jugé certains modèles DJI sans danger particulier.

DJI dénonce un changement radical de doctrine

DJI parle d’un « revirement total » et souligne que des fonctions civiles de sécurité pourraient suffire à faire classer un drone comme militaire. La FCC recueille les commentaires jusqu’au 2 septembre. L’enjeu de ce possible nouveau tour de vis dépasse évidemment DJI : une interdiction rétroactive créerait un précédent important pour tous les fabricants étrangers de drones vendus aux États-Unis.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

DJI Mini 2 SE Hors-Sujet

Les États-Unis ferment la porte aux nouveaux drones DJI

Robot Humanoide Matériel

Les États-Unis interdisent l’importation de robots humanoïdes étrangers

Routeur Internet

Les États-Unis interdisent l’importation de routeurs Wi-Fi produits à l’étranger

DJI Neo 2 1 Matériel

DJI Neo 2 : DJI dévoile un mini drone ultra léger et ultra complet (4K, 100 fps, LiDAR, évitement d’obstacles)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Shorts

YouTube teste l’ouverture automatique des Shorts

10 Août. 2026 • 18:56
0 Logiciels

L’application YouTube s’ouvre parfois directement sur l’onglet Shorts sans avertissement, même lorsqu’elle a...

soldes

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 août

10 Août. 2026 • 17:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Voyager 2

Voyager 2 : la NASA trouve une nouvelle astuce pour prolonger la mission scientifique de sa sonde spatiale

10 Août. 2026 • 17:50
0 Science

Près de 49 ans après son lancement, Voyager 2 refuse toujours de prendre sa retraite. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de...

Steam Machine et Manette Steam Controller

Steam : un piratage entraîne le vol de données des clients européens

10 Août. 2026 • 16:25
0 Internet

CEVA Logistics, le prestataire chargé d’expédier le matériel Steam (Steam Controller, Steam Deck ou Steam Machine) en Europe...

Muse Glimmer

Muse Glimmer : l’IA open source de Meta à 30 milliards de paramètres… capable de tourner sur un seul PC !

10 Août. 2026 • 15:30
0 Internet

Meta revient en force sur le terrain des modèles d’intelligence artificielle ouverts. Le groupe dirigé mar Mark Zuckerberg...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le nouveau coloris de l’iPhone 18 Pro se précise

Le nouveau coloris de l’iPhone 18 Pro se précise

10 Aug. 2026 • 18:40

image de l'article Apple révèle comment Siri peut se connecter à l’IA Qwen en Chine

Apple révèle comment Siri peut se connecter à l’IA Qwen en Chine

10 Aug. 2026 • 17:07

image de l'article Apple teste la mémoire chinoise CXMT dans ses iPhone et MacBook face à la pénurie de RAM

Apple teste la mémoire chinoise CXMT dans ses iPhone et MacBook face à la pénurie de RAM

10 Aug. 2026 • 16:31

image de l'article AAPL : Jefferies abaisse drastiquement son objectif de cours à 263,66 dollars… à cause de l’iPhone 20

AAPL : Jefferies abaisse drastiquement son objectif de cours à 263,66 dollars… à cause de l’iPhone 20

10 Aug. 2026 • 16:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site