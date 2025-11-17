TENDANCES
Matériel et Accessoires

DJI Neo 2 : DJI dévoile un mini drone ultra léger et ultra complet (4K, 100 fps, LiDAR, évitement d'obstacles)

17 Nov. 2025 • 11:55
0

DJI vient de dévoiler son dernier mini-drone, le DJI Neo 2, qui repousse les limites du modèle original en combinant à la fois une grande légèreté et des technologies avancées. Ce nouveau drone pèse seulement 151 grammes et embarque un système de détection d’obstacles omnidirectionnel grâce à un LiDAR frontal et des capteurs visuels et infrarouges, ce qui garantit des vols plus sûrs et fiables.

DJI Neo 2 1

Image, autonomie et stockage : des améliorations notables

Côté image, le Neo 2 dispose d’un capteur CMOS 1/2″ de 12 Mpx stabilisé sur deux axes. Il est capable de filmer en 4K jusqu’à 60 i/s en mode standard, ou 100 i/s pour des ralentis fluides. Le drone dispose également d’un stockage interne de 49 Go, permettant de conserver de nombreux fichiers sans carte externe. En vol, son autonomie atteint jusqu’à 19 minutes (ce qui est beaucoup pour un drone ces dimensions) avec une batterie de 1 606 mAh et une très bonne résistance au vent (niveau 5).

Contrôle intuitif et modes intelligents

Le Neo 2 se pilote de plusieurs manières : avec l’application DJI Fly, un contrôleur comme la RC-N3, ou même par gestes ou commandes vocales. Son petit écran intégré affiche même le mode de vol choisi ! Le drone propose également une palette de modes créatifs tels que SelfieShot, MasterShots, Dolly Zoom, QuickShots et ActiveTrack. Cerise sur le gâteau, on peut aussi contrôler le Neo 2 en mode FPV, le casque vissé sur la tête !

Dji Neo 2 Motion Fly More Combo

Utilisation simple et vol autonome

Grâce aux fonctions “Palm Takeoff” et “Return to Palm”, le décollage et l’atterrissage peuvent se faire depuis la paume de la main. Le LiDAR et les autres capteurs garantissent en outre un pilotage sécurisé, même dans des environnements complexes. Avec un prix de base de 239 € – 399 euros avec 3 batteries et le contrôleur longue distance ou bien encore 579 euros pour le bundle Fly More Combo (voir ci-dessus) avec 3 batteries, un contrôleur de mouvement et un casque de visualisation – , le Neo 2 s’impose comme une option complète pour les créateurs et amateurs de selfies aériens. Léger, agile et riche en fonctionnalités, ce drone symbolise la montée en puissance des modèles compacts, faciles à utiliser et surtout très accessible en terme de tarifs. Le DJI Neo est disponible à la vente sur le site de DJI. 

