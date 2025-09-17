TENDANCES
Matériel et Accessoires

DJI Mini 5 Pro : DJI dévoile le premier mini drone avec un capteur 1 pouce (50MP)

17 Sep. 2025 • 17:05
0

DJI vient de dévoiler le Mini 5 Pro, un drone compact promettant des performances photo-vidéo dignes des modèles pros tout en restant dans la catégorie réglementaire des drones de loisir de moins de 250 g. le Mini 5 Pro intègre un capteur CMOS de 1 pouce avec une résolution de 50 Mpx (une première sur un mini-drone), associé à une optique f/1.8 et une focale équivalente à 24mm.

DJI Mini 5 Pro

Côté vidéo, l’engin peut filmer en 4K à 60 images/seconde en HDR, avec un mode ralenti en 4K/120fps, le tout en 10 bits, avec des profils D-Log M et HLG pour ceux qui veulent travailler en post-production.

Un design amélioré et des fonctions avancées pour la photo aérienne

Le design reste familier mais soigneusement optimisé : un cardan à trois axes avec rotation de roulis à 225°, permettant une prise de vue verticale dite True Vertical Shooting. DJI ajoute aussi un système de détection d’obstacles omnidirectionnel, renforcé par un LiDAR frontal, pour plus de sécurité et de précision, même en faible luminosité. L’autonomie annoncée atteint 36 minutes de vol dans des conditions optimales.

DJI Mini 5 Pro 1

Légèreté réglementaire mais poids variable

Le poids officiel du Mini 5 Pro est de 249,9 grammes, juste sous le seuil critique de 250 g qui allège les obligations légales dans de nombreux pays européens. Mais attention : il existe une tolérance de +/- 4 g selon les lots, ce qui pourrait lui faire dépasser la limite selon la configuration et la batterie utilisée. Les usages extérieurs exigeront donc une vérification préalable pour rester dans les cadres légaux.

DJI Mini 5 Pro 2

Le DJI Mini 5 Pro est disponible sur le site du fabricant au prix de 799 euros pour la version standard, 999 euros pour le Bundle Fly More DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) avec 3 batteries, un sac bandoulière, une station de charge et des accessoires, et 1129 euros pour le Bundle Fly More DJI Mini 5 Pro (DJI RC 2) avec le même contenu que le Bundle précédent plus un contrôleur doté d’un écran OLED 5,5 pouces.

