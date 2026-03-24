TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Les États-Unis interdisent l’importation de routeurs Wi-Fi produits à l’étranger
Internet

Les États-Unis interdisent l’importation de routeurs Wi-Fi produits à l’étranger

2 min.
24 Mar. 2026 • 10:20
0

Les États-Unis viennent de franchir un cap dans la sécurisation de leurs réseaux domestiques. La Federal Communications Commission (FCC) a ordonné l’interdiction d’importer de nouveaux modèles de routeurs Wi-Fi grand public fabriqués hors du territoire, après avis d’un panel inter-agences évoquant une menace pour la sécurité nationale. Cette décision vise les équipements destinés aux foyers et aux petits bureaux, qu’ils soient utilisés pour le Wi-Fi ou pour gérer des connexions filaires.

Pourquoi cette interdiction maintenant ?

Selon la FCC, des cyberattaquants « étatiques et non étatiques » exploitent de plus en plus les failles de routeurs domestiques produits à l’étranger, avec des risques allant de la coupure de connectivité à l’espionnage local et au vol de propriété intellectuelle. Le régulateur cite aussi l’implication de routeurs dans plusieurs campagnes de spyware ou malware ces dernières années, dont Volt Typhoon, Flax Typhoon et Salt Typhoon.

Routeur

Quels produits sont concernés ?

Le texte vise surtout l’arrivée de nouveaux modèles sur le marché américain. Autrement dit, le routeur déjà installé à la maison n’est pas rendu inutilisable, et les distributeurs peuvent écouler les stocks déjà importés. A noter que les grandes gammes vendues aux États-Unis sont très majoritairement fabriquées à l’étranger, y compris chez des marques populaires comme TP-Link, Netgear, Google Nest ou encore Eero (Amazon).

Un marché sous pression

À court terme, les fabricants devront donc demander des exemptions, revoir leurs chaînes d’approvisionnement ou bien renoncer à lancer certains produits aux États-Unis. Cette nouvelle barrière réglementaire pourrait aussi rebattre les cartes sur un segment très concurrentiel, et peut-être donner sa chance aux fabricants qui investiront dans une chaine logistique locale.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

DJI Mini 2 SE Hors-Sujet

Les États-Unis ferment la porte aux nouveaux drones DJI

FCC Hors-Sujet

Le shutdown bloque l’arrivée de nouveaux produits technologiques sur le marché américain

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Drapeau France

Un piratage à l’Éducation nationale touche les données de 243 000 personnes

24 Mar. 2026 • 14:09
0 Internet

Une intrusion dans le logiciel Compas, dédié à la gestion des stagiaires des premier et second degrés, a exposé les...

Battlefield hardline

Battlefield Hardline disparaît des consoles : EA retire le jeu des stores et coupe le multijoueur

24 Mar. 2026 • 12:58
0 Jeux vidéo

Electronic Arts va mettre fin à l’ère console de Battlefield Hardline. L’éditeur a confirmé que les versions...

PS6 concept

PS6 : Sony préparerait une console encore plus orientée « IA »

24 Mar. 2026 • 11:37
0 Jeux vidéo

La prochaine console PlayStation — qu’elle s’appelle ou non PS6 — pourrait s’appuyer plus que jamais sur...

Nintendo Switch 2 et Joy-Con

Switch 2 : Nintendo réduit la production après une baisse des ventes

24 Mar. 2026 • 9:11
1 Jeux vidéo

Nintendo ralentit la production de sa Switch 2 après un essoufflement de la demande pendant les fêtes de fin d’année, surtout...

Wonder Man Yahya Abdul Mateen II Ben Kingsley

Wonder Man, la série Marvel, est renouvelée par une saison 2

23 Mar. 2026 • 22:35
0 Geekeries

Marvel annonce que sa série Wonder Man aura le droit à une saison 2 sur Disney+. L’annonce intervient deux mois après la mise...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Benchmarks : Apple muscle son modem C1X et réduit l’écart avec Qualcomm

Benchmarks : Apple muscle son modem C1X et réduit l’écart avec Qualcomm

24 Mar. 2026 • 13:10

image de l'article Claude peut désormais piloter votre Mac : Anthropic accélère sur les agents IA

Claude peut désormais piloter votre Mac : Anthropic accélère sur les agents IA

24 Mar. 2026 • 11:40

image de l'article Les lauréats du Swift Student Challenge 2026 seront dévoilés le 26 mars

Les lauréats du Swift Student Challenge 2026 seront dévoilés le 26 mars

24 Mar. 2026 • 10:23

image de l'article L’Apple TV et Siri soumis au DMA ? Des diffuseurs européens le demandent

L’Apple TV et Siri soumis au DMA ? Des diffuseurs européens le demandent

24 Mar. 2026 • 9:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site