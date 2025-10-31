TENDANCES
Hors-Sujet

Le shutdown bloque l’arrivée de nouveaux produits technologiques sur le marché américain

31 Oct. 2025 • 12:45
0

Le shutdown du gouvernement américain ne se limite plus aux institutions fédérales : il paralyse désormais une partie du secteur technologique. En cause, l’arrêt quasi total des activités de la Federal Communications Commission (FCC), l’organisme chargé de certifier tout appareil électronique avant sa commercialisation sur le sol américain. Sans cette validation obligatoire, de nombreux produits — smartphones, routeurs, objets connectés ou casques audio — se retrouvent bloqués aux portes du marché des États-Unis.

FCC

La FCC, maillon essentiel du marché high-tech

Chaque appareil émettant des ondes radio doit en effet obtenir une homologation de la FCC, garantissant ainsi sa conformité aux normes de sécurité et d’émissions électromagnétiques. Or, en période de shutdown, la majorité des employés de l’agence sont mis en congé forcé, ne laissant qu’un personnel réduit pour gérer les urgences. Résultat : les dossiers de certification s’accumulent, provoquant des retards logistiques majeurs pour les constructeurs.

Apple, Samsung et les startups dans l’attente

Selon plusieurs analystes, des entreprises comme Apple, Samsung ou Google pourraient devoir reporter le lancement de leurs nouveaux modèles faute d’approbation réglementaire. Les jeunes sociétés technologiques, particulièrement dépendantes de ces certifications pour lever des fonds ou distribuer leurs produits, sont également touchées de plein fouet.

Si le Congrès ne parvient pas rapidement à s’accorder sur le budget fédéral, le blocage pourrait finir par peser sur le secteur de la tech en retardant plusieurs lancements clés du premier trimestre 2026. Dans l’attente d’une résolution de ce blocage, le marché technologique américain retient son souffle… et garde ses nouveautés en stock.

The Verge

Signaler une erreur dans le texte

