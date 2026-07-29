Les États-Unis interdisent l’importation de robots humanoïdes étrangers

Le gouvernement Trump a ajouté les robots humanoïdes et quadrupèdes à sa liste de produits interdits d’importation, invoquant des risques jugés inacceptables pour la sécurité nationale. Cette mesure, qui s’applique également aux onduleurs utilisés pour convertir le courant des batteries et panneaux solaires, cible en priorité les appareils fabriqués à l’étranger, notamment en Chine qui représentent aujourd’hui la majorité des robots vendus sur le marché américain.

Un incident récent illustre les préoccupations qui sous-tendent cette décision : un programmeur français, Sammy Azdoufal, a accidentellement obtenu accès aux données de 7 000 robots aspirateurs du fabricant chinois DJI, révélant la fragilité potentielle des systèmes connectés fabriqués à l’étranger.

Une interdiction des robots humanoïdes étrangers

La liste des produits interdits, établie par la FCC, inclut désormais les robots mobiles aux côtés d’acteurs déjà connus comme Huawei et China Telecom. Cette interdiction s’accompagne de plusieurs dispositions destinées à encadrer précisément son application :

Les robots humanoïdes et quadrupèdes utilisés dans un cadre industriel, notamment en usine et en entrepôt, sont directement concernés par la mesure

Un seuil de 35 % de composants étrangers est imposé pour les robots assemblés aux États-Unis, ces derniers devant respecter cette limite pour rester autorisés à la vente

Les robots destinés au département de la Défense bénéficient d’une exemption explicite, leur permettant d’échapper à cette nouvelle réglementation

Les onduleurs, appareils chargés de transformer le courant continu des batteries et panneaux solaires en courant alternatif, figurent également sur la liste des produits concernés

Cette décision intervient alors que plusieurs acteurs américains développent déjà leurs propres capacités de production sur le sol national. Boston Dynamics dispose désormais d’une usine américaine capable de produire jusqu’à 30 000 robots par an, tandis que Figure AI assemble ses robots en série depuis San Jose. Tesla, de son côté, assemble son robot Optimus dans ses usines de Fremont (Californie) et d’Austin (Tewas), sans toutefois assurer une production entièrement intégrée sur le territoire américain, une nuance qui illustre la difficulté de respecter strictement le seuil des 35 % de composants étrangers imposé par la nouvelle réglementation.

Une mesure qui s’inscrit dans une logique de relocalisation industrielle

Cette interdiction ne s’applique qu’aux nouveaux modèles proposés à la vente et ne remet pas en cause les robots déjà commercialisés ou autorisés avant son entrée en vigueur. Elle traduit néanmoins une volonté plus large de l’administration américaine de favoriser une production nationale de robotique avancée, dans un contexte où la dépendance aux fabricants étrangers, notamment chinois, est désormais présentée comme un enjeu direct de sécurité nationale.