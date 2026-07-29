TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Les États-Unis interdisent l’importation de robots humanoïdes étrangers
Matériel

Les États-Unis interdisent l’importation de robots humanoïdes étrangers

3 min.
29 Juil. 2026 • 14:10
0

Le gouvernement Trump a ajouté les robots humanoïdes et quadrupèdes à sa liste de produits interdits d’importation, invoquant des risques jugés inacceptables pour la sécurité nationale. Cette mesure, qui s’applique également aux onduleurs utilisés pour convertir le courant des batteries et panneaux solaires, cible en priorité les appareils fabriqués à l’étranger, notamment en Chine qui représentent aujourd’hui la majorité des robots vendus sur le marché américain.

Robot Humanoide

Un incident récent illustre les préoccupations qui sous-tendent cette décision : un programmeur français, Sammy Azdoufal, a accidentellement obtenu accès aux données de 7 000 robots aspirateurs du fabricant chinois DJI, révélant la fragilité potentielle des systèmes connectés fabriqués à l’étranger.

Une interdiction des robots humanoïdes étrangers

La liste des produits interdits, établie par la FCC, inclut désormais les robots mobiles aux côtés d’acteurs déjà connus comme Huawei et China Telecom. Cette interdiction s’accompagne de plusieurs dispositions destinées à encadrer précisément son application :

  • Les robots humanoïdes et quadrupèdes utilisés dans un cadre industriel, notamment en usine et en entrepôt, sont directement concernés par la mesure
  • Un seuil de 35 % de composants étrangers est imposé pour les robots assemblés aux États-Unis, ces derniers devant respecter cette limite pour rester autorisés à la vente
  • Les robots destinés au département de la Défense bénéficient d’une exemption explicite, leur permettant d’échapper à cette nouvelle réglementation
  • Les onduleurs, appareils chargés de transformer le courant continu des batteries et panneaux solaires en courant alternatif, figurent également sur la liste des produits concernés

Cette décision intervient alors que plusieurs acteurs américains développent déjà leurs propres capacités de production sur le sol national. Boston Dynamics dispose désormais d’une usine américaine capable de produire jusqu’à 30 000 robots par an, tandis que Figure AI assemble ses robots en série depuis San Jose. Tesla, de son côté, assemble son robot Optimus dans ses usines de Fremont (Californie) et d’Austin (Tewas), sans toutefois assurer une production entièrement intégrée sur le territoire américain, une nuance qui illustre la difficulté de respecter strictement le seuil des 35 % de composants étrangers imposé par la nouvelle réglementation.

Une mesure qui s’inscrit dans une logique de relocalisation industrielle

Cette interdiction ne s’applique qu’aux nouveaux modèles proposés à la vente et ne remet pas en cause les robots déjà commercialisés ou autorisés avant son entrée en vigueur. Elle traduit néanmoins une volonté plus large de l’administration américaine de favoriser une production nationale de robotique avancée, dans un contexte où la dépendance aux fabricants étrangers, notamment chinois, est désormais présentée comme un enjeu direct de sécurité nationale.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Routeur Internet

Les États-Unis interdisent l’importation de routeurs Wi-Fi produits à l’étranger

Ghost Robotics Business

Les États-Unis veulent freiner les robots chinois… tout en restant encore dépendant de la Chine

Neo Science

Le fabricant du Neo veut produire 10 000 robots humanoïdes domestiques dès cette année

Ameca robot Science

Deux robots humanoïdes Ameca débarquent dans une école de San Diego

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Sam Altman

Le patron d’OpenAI propose de ralentir le développement de l’IA

29 Juil. 2026 • 15:21
0 Internet

Sam Altman, patron d’OpenAI (ChatGPT), a proposé de ralentir volontairement le rythme de développement de l’intelligence...

Sam Altman Jony Ive

OpenAI et iyO négocient un accord dans le procès visant Jony Ive et la marque io

29 Juil. 2026 • 13:55
0 Business

Le conflit judiciaire opposant iyO à OpenAI et à l’entreprise fondée par Jony Ive pourrait bientôt prendre fin. Les...

AlphaFold

Google DeepMind démantèle l’équipe AlphaFold pour accélérer sur Gemini

29 Juil. 2026 • 12:35
0 Science

Google DeepMind a dispersé l’équipe à l’origine d’AlphaFold, son intelligence artificielle...

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT se rapproche du milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires

29 Juil. 2026 • 11:13
0 Internet

ChatGPT serait sur le point de franchir le seuil spectaculaire du milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires. Selon les informations...

HBO Max Shorts Videos Verticales

HBO Max lance Shorts, des vidéos verticales avec ses programmes

29 Juil. 2026 • 10:13
0 Logiciels

Warner Bros Discovery propose deux nouvelles fonctionnalités sur HBO Max : un flux avec des vidéos verticales baptisé HBO Max Shorts...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone fait mieux que résister à la chute du marché chinois du smartphone

L’iPhone fait mieux que résister à la chute du marché chinois du smartphone

29 Jul. 2026 • 14:25

image de l'article Ted Lasso (Apple TV) : premier trailer et confirmation de date pour la saison 4

Ted Lasso (Apple TV) : premier trailer et confirmation de date pour la saison 4

29 Jul. 2026 • 12:55

image de l'article Granola transforme l’Apple Watch en assistant IA pour les réunions

Granola transforme l’Apple Watch en assistant IA pour les réunions

29 Jul. 2026 • 11:32

image de l'article HBO Max lance sur iPhone les Shorts, des vidéos verticales avec ses programmes

HBO Max lance sur iPhone les Shorts, des vidéos verticales avec ses programmes

29 Jul. 2026 • 10:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site