Samsung Galaxy S26 FE : les prix français fuitent et c’est en hausse

Samsung présentera prochainement son Galaxy S26 FE et il se trouve que les prix pour la France ont déjà fuité. Ils sont malheureusement en hausse par rapport au Galaxy S25 FE de l’an dernier.

Des prix en hausse jusqu’à 170 euros

Selon le leaker Billbil-kun, le Galaxy S26 FE avec 128 Go de stockage sera disponible au prix de 799 euros en France, là où son prédécesseur a débuté à 749 euros. Pour le modèle avec 256 Go de stockage, ce sera 899 euros, contre 809 euros auparavant. Et vient la variante avec 512 Go de stockage qui coûtera 1 099 euros, contre 929 euros pour le Galaxy S25 FE équivalent. Samsung proposera donc des hausses de prix respectives de 50, 90 et 170 euros.

Il y a fort à parier que ces hausses de tarifs s’expliquent par la pénurie de RAM et de stockage. Samsung est loin d’être le seul constructeur concerné par ce phénomène. C’est toute l’industrie de la tech qui y passe, que ce soit pour les smartphones, tablettes, ordinateurs et d’autres produits.

En ce qui concerne le Samsung Galaxy S26 FE à proprement parler, peu de détails sont connus pour l’instant. Les quelques éléments qui ont fuité font état du processeur Exynos 2500 et de 8 Go de RAM. Il y a également une certification WPC avec la référence SM-S741. De plus, le design aura un bloc photo légèrement décentré et plus proche des bords du téléphone.

Un élément à noter est que le stockage de base sera toujours de 128 Go, là où le Galaxy S26 débute avec 256 Go.

Samsung prévoit trois coloris : graphite, vert d’eau et une troisième teinte encore incertaine entre bleu et violet. La sortie se ferait aux alentours du 1er septembre 2026. C’est assez logique en soi, sachant que le Galaxy S25 FE avait été lancé le 4 septembre 2025.