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TikTok prépare un système d’envoi d’argent entre utilisateurs

3 min.
19 Août. 2026 • 19:39
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TikTok envisage une fonctionnalité de transfert d’argent entre utilisateurs directement via les messages privés, une piste révélée par le code de son application iOS. Ce test s’inscrit dans un contexte où les utilisateurs ont déjà dépensé plus de 2,9 milliards de dollars sur la plateforme qui occupe la première place mondiale des revenus d’achats intégrés depuis 2022.

TikTok Logo

Une fonction pour s’envoyer de l’argent sur TikTok

Le code de l’application iPhone de TikTok contient des options de paiement direct accompagnées de mécanismes de validation et de notifications, des éléments techniques qui ne laissent guère de place au hasard dans leur conception. Cette découverte suggère un développement avancé.

Un porte-parole de TikTok a pourtant nié à Bloomberg toute phase de test active de cette fonctionnalité, une déclaration qui contraste avec les preuves trouvées directement dans le code de l’application. Cela suggère que la fonctionnalité est envisagée et potentiellement testée en interne, mais qu’elle ne sera pas disponible prochainement pour les utilisateurs. Il va falloir patienter.

Ce système de transfert d’argent ne surgit pas de manière isolée : il s’inscrit dans une stratégie plus large de ByteDance, la maison-mère de TikTok, sur les outils financiers. ByteDance développe et finance déjà ses propres outils de paiement intégrés, sans dépendre de prestataires tiers. Aussi, il y a TikTok Pay qui traite déjà les achats sur la boutique du réseau social au Vietnam, en Malaisie et en Thaïlande, preuve d’une infrastructure de paiement déjà opérationnelle en Asie du Sud-Est. S’ajoute à cela que ByteDance et TikTok recrutent activement du personnel spécifiquement pour des produits de services financiers.

Cette envie de s’aventurer davantage dans le monde financier s’appuie sur un socle déjà solide : TikTok occupe le premier rang mondial des revenus générés avec les achats intégrés dans les applications depuis 2022, un statut qui confère à l’entreprise une légitimité certaine pour élargir son offre vers de nouveaux services. Les 2,9 milliards de dollars dépensés par les utilisateurs sur la plateforme en 2026 selon Sensor Tower illustrent l’ampleur du terrain sur lequel TikTok pourrait désormais créer une infrastructure de paiement entre utilisateurs.

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