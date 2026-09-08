L’Australie veut permettre de désactiver les algorithmes des réseaux sociaux

L’Australie veut obliger les réseaux sociaux à laisser leurs utilisateurs choisir entre un fil personnalisé par des algorithmes et un fil limité aux comptes qu’ils suivent. Le projet « My Feed, My Way » présenté par le gouvernement prévoit que ce choix soit clairement signalé, au lieu de rester caché dans plusieurs menus. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et les autres plateformes concernées devraient donc revoir la manière dont elles configurent l’accueil par défaut. Le texte n’est pas encore adopté. Une consultation doit précéder son dépôt au Parlement d’ici à la fin de 2026.

Un fil sans recommandations devrait devenir un vrai choix

Un fil algorithmique ne se contente pas de classer les publications par date. Il analyse notamment les comptes consultés, les vidéos regardées jusqu’au bout, les réactions et les sujets proches afin de proposer des contenus provenant parfois de personnes que l’utilisateur ne suit pas. Ce système peut faciliter la découverte, mais il donne aussi à la plateforme un pouvoir considérable sur l’attention et la succession des sujets.

La proposition australienne impose une logique d’adhésion explicite. L’utilisateur pourrait accepter les recommandations personnalisées ou choisir un fil composé seulement des publications de ses amis et créateurs suivis. Le gouvernement n’a pas encore précisé si ce second mode devra être strictement chronologique, ni si le choix sera conservé après la fermeture de l’application. Ces détails détermineront si la mesure change réellement l’expérience quotidienne.

L’Union européenne impose déjà aux très grandes plateformes, par le Digital Services Act, de proposer une option sans profilage. La mise en œuvre a toutefois montré qu’une fonction peut exister tout en restant peu visible ou se réinitialiser trop facilement. Une décision néerlandaise avait ainsi contraint Meta à modifier le choix du fil sur Facebook et Instagram. L’Australie affirme vouloir rendre la désactivation plus simple et plus durable.

Des amendes pouvant atteindre 109,2 millions de dollars australiens

Le régulateur eSafety serait chargé du contrôle. Les entreprises qui ne respecteraient pas les nouvelles obligations risqueraient jusqu’à 109,2 millions de dollars australiens d’amende, soit environ 79 millions de dollars américains au taux cité lors de l’annonce. Le montant maximal ne signifie pas qu’une telle sanction sera automatique : il faudra définir les manquements, la procédure et les critères utilisés pour mesurer la conformité.

Le projet demande aussi aux plateformes de documenter les risques de préjudice qu’elles identifient en Australie et de montrer que leurs mesures restent efficaces. eSafety obtiendrait en parallèle davantage de pouvoirs pour réclamer le retrait rapide de contenus illégaux, nuisibles ou liés à la nudité. Des défenseurs de la liberté d’expression redoutent qu’une obligation de retrait trop large encourage les services à supprimer par précaution des contenus licites.

Le débat ne porte donc pas seulement sur un bouton. Il faudra distinguer le contrôle laissé à l’utilisateur de la modération imposée par la loi. Nous avions récemment évoqué le constat européen selon lequel le design addictif de Facebook et Instagram enfreint les règles numériques. Un fil choisi peut réduire certaines recommandations insistantes, sans éliminer les notifications, la lecture automatique ou les autres mécanismes qui prolongent l’usage.

L’Australie étend sa stratégie au-delà des mineurs

Canberra s’était d’abord concentré sur l’âge d’accès. Or les premiers mois ont montré les limites d’une interdiction difficile à vérifier : l’usage des réseaux sociaux par les mineurs australiens est reparti à la hausse malgré le nouveau cadre. En visant désormais l’architecture des fils, le gouvernement agit sur le fonctionnement des services plutôt que sur la seule identité de leurs utilisateurs.

La mesure pourrait aussi fournir un test grandeur nature aux autres pays. Un fil non personnalisé est techniquement possible, mais les recommandations augmentent généralement le temps passé et les occasions d’afficher de la publicité. Les plateformes auront donc peu d’intérêt commercial à rendre l’option trop séduisante. Le contrôle devra vérifier l’ordre proposé, la persistance du réglage et l’absence d’incitations répétées à revenir au mode personnalisé.

« My Feed, My Way » reste à ce stade une proposition et non une fonction disponible demain dans toutes les applications. Son intérêt dépendra moins de l’existence formelle d’une alternative que de sa simplicité : un choix compréhensible, mémorisé et accessible sans parcours trompeur. Si ces conditions figurent dans la loi finale, l’Australie pourrait transformer le fil sans profilage d’option discrète en réglage réellement utilisable.