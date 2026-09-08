Fortnite accueille Mega Man avec trois tournois et le Mega Buster

Mega Man entre dans Fortnite par la compétition : Epic Games organise le 8 septembre trois coupes officielles consacrées au héros de Capcom. Une épreuve mobile en solo, une coupe Battle Royale en duo et une version Zéro construction en duo permettent de gagner des récompenses cosmétiques exclusives. Le Mega Buster n’est pas seulement décoratif : réussir cinq éliminations avec cette arme débloque l’aérosol « Override Buster Blast ».

La présence de Mega Man dans la saison Override avait été évoquée avant cette journée. L’élément nouveau est le passage à un événement jouable, avec des formats, des horaires et une condition de récompense désormais publiés sur le calendrier compétitif de Fortnite. Epic Games ne détaille toutefois pas encore sur ces pages le contenu complet d’une éventuelle arrivée dans la boutique, son prix ou sa durée de disponibilité.

Trois tournois pour trois façons de jouer

En Europe, la coupe mobile se déroule de 16 h à 17 h 15. Elle oppose des joueurs en solo dans le mode Battle Royale. Les deux autres compétitions commencent à 17 h et se terminent à 20 h : l’une conserve la construction, l’autre utilise le mode Zéro construction. Elles se jouent en duo. Cette répartition permet à Epic Games de tester le même événement auprès de publics qui ne pratiquent pas Fortnite de la même manière.

Les pages officielles précisent que les meilleurs concurrents de chaque région recevront des objets cosmétiques Mega Man. Les seuils exacts dépendent du tournoi et du classement régional ; il ne suffit donc pas de participer pour tout obtenir. L’aérosol offre une voie plus lisible : cinq éliminations réalisées avec le Mega Buster pendant l’épreuve. Les joueurs doivent avoir au moins 13 ans, ou l’âge minimum applicable dans leur pays, et activer l’authentification à deux facteurs.

Cette organisation transforme une collaboration de marque en rendez-vous communautaire très court. Elle récompense à la fois le classement et l’utilisation d’une arme associée au personnage. Les participants ne se contentent donc pas de porter un costume : ils doivent intégrer le tir du Mega Buster à leur partie, face à des adversaires qui poursuivent le même objectif.

Le Mega Buster traduit un classique dans un battle royale

Mega Man est construit autour d’une mécanique immédiatement reconnaissable : le héros combat avec un canon fixé à son bras et récupère traditionnellement des pouvoirs après avoir vaincu des robots maîtres. Fortnite ne reprend pas toute cette progression, incompatible avec une partie de Battle Royale, mais conserve l’objet qui identifie le personnage au premier coup d’œil.

Le choix fonctionne aussi avec le thème Override de la saison, centré sur les icônes du jeu vidéo et les règles que l’on peut détourner. Introduire Mega Man par une arme active crée un lien plus fort qu’une simple tenue vendue séparément. Il faudra néanmoins attendre la fin des coupes et les informations commerciales d’Epic Games pour savoir quelles apparences seront accessibles à tous, lesquelles resteront réservées aux mieux classés et si le Mega Buster continuera d’être utilisable en dehors de l’événement.

Une annonce officielle encore limitée sur les cosmétiques

La prudence reste nécessaire face aux listes qui circulent avant l’ouverture de la boutique. Des noms de tenues, de compagnons et d’accessoires ont été avancés à partir de fichiers du jeu, mais les pages compétitives d’Epic Games se contentent de promettre des récompenses cosmétiques Mega Man sans en dresser un inventaire complet. Elles ne confirment ni tarif en V-Bucks, ni lot commercial précis, ni calendrier de vente.

Cette distinction compte pour les joueurs qui ne peuvent pas participer aux horaires prévus ou qui ne visent pas les premières places. Un objet obtenu lors d’une coupe peut être proposé plus tard dans la boutique, mais cela dépend des règles de chaque collaboration. Tant qu’Epic Games n’a pas publié de fiche commerciale, il serait prématuré de présenter les contenus supposés comme disponibles.

La page officielle de la Mega Man Mobile Cup confirme en revanche les trois créneaux européens, les formats et l’objectif lié au Mega Buster.