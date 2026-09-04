[IFA] Eufy S2 Max : le robot-tondeuse déploie un bras pour couper les bordures

Eufy a présenté à l’IFA 2026 le Robot Lawn Mower S2 Max, un robot-tondeuse doté d’un bras latéral rétractable pour couper l’herbe au bord des allées et des massifs. Cette fonction vise un défaut courant des tondeuses autonomes : la lame principale reste en retrait de la coque pour des raisons de sécurité et laisse donc une bande d’herbe que le propriétaire doit finir manuellement.

Le S2 Max doit arriver en Europe en mai 2027 au prix annoncé de 3 999 euros. Anker, maison mère d’Eufy, revendique une surface quotidienne maximale de 15 000 m², une transmission intégrale et la capacité de gravir une pente de 80 %, soit environ 38 degrés. Ces performances proviennent du fabricant et n’ont pas encore été vérifiées sur un terrain varié par des essais indépendants.

Un bras de coupe pour traiter les vraies bordures

Le mécanisme le plus intéressant n’est pas une lame plus grande, mais une petite unité de coupe mobile montée sur le côté. Elle peut sortir de la carrosserie lorsque le robot longe une limite sûre, puis rentrer pour les déplacements ordinaires. En théorie, le bord de coupe se rapproche ainsi d’une dalle ou d’un massif sans exposer en permanence l’outil au-delà du châssis.

Cette solution devra prouver qu’elle distingue correctement une bordure minérale d’un pied, d’un jouet ou d’un câble oublié dans l’herbe. Un bras mobile ajoute des pièces, un moteur et des zones susceptibles de retenir terre ou brins humides. Sa valeur dépendra donc autant du nettoyage et de la détection des obstacles que de la largeur coupée. Eufy n’a pas encore détaillé la fréquence d’entretien, le coût des lames ni les conditions exactes dans lesquelles le bras reste replié.

Le robot conserve deux lames principales sous sa coque. L’objectif est que celles-ci prennent en charge la surface, tandis que le bras corrige la périphérie. Pour un grand jardin découpé par des allées, des arbres et des parterres, cette répartition pourrait réduire le temps passé avec un coupe-bordure. Elle ne supprimera probablement pas tous les cas difficiles, notamment les murs verticaux, angles serrés et végétations qui débordent sur le passage.

Une carte 3D sans câble périphérique ni antenne RTK

Le S2 Max utilise des caméras et une navigation visuelle pour se localiser et produire une carte en trois dimensions. Eufy indique qu’il n’a besoin ni d’un câble enterré autour de la pelouse, ni d’une station RTK placée dans le jardin. Cette dernière corrige habituellement les signaux satellites afin d’obtenir une position très précise. S’en passer simplifie l’installation, mais transfère davantage de responsabilité aux caméras, au logiciel et aux repères visuels présents sur le terrain.

La navigation visuelle peut être perturbée par une lumière rasante, une pluie forte, des surfaces répétitives ou un environnement transformé entre deux passages. La promesse de 15 000 m² par jour devra aussi être replacée dans son protocole : hauteur et densité de l’herbe, pente, nombre d’obstacles, recharge et vitesse influencent fortement la surface réellement traitée. Le chiffre correspond à environ 3,7 acres, une dimension qui destine davantage le modèle aux très grandes propriétés qu’au petit jardin urbain.

La transmission intégrale répond à cette ambition. Les quatre roues motrices doivent maintenir l’adhérence dans les pentes et sur un sol irrégulier. Une inclinaison maximale de 80 % est impressionnante sur le papier, mais elle ne décrit pas le comportement en travers d’une pente, au freinage ou sur une herbe mouillée. Les protections contre le basculement et l’arrêt des lames seront donc des points essentiels à observer.

Un produit annoncé, encore à éprouver

Le S2 Max est la première tondeuse entièrement développée en interne par Anker. Eufy avait déjà lancé les modèles C15, E15 et E18, mais cette nouvelle machine change d’échelle et de positionnement. À 3 999 euros, elle entre en concurrence avec des systèmes haut de gamme qui proposent déjà cartographie sans fil, plusieurs zones et capacités élevées.

Le calendrier de mai 2027 laisse encore plusieurs mois pour préciser l’autonomie, le temps de charge, le niveau sonore, la protection contre l’eau et les modalités de garantie en Europe. Aucun prix américain n’a été annoncé. La présentation de l’IFA constitue donc une annonce de produit concret, pas la preuve d’un déploiement déjà réussi.

Nous vous parlions récemment du Yarbo M . Eufy choisit une approche plus spécialisée : une tondeuse centrée sur la précision de coupe plutôt qu’une base changeant d’outil. Son bras rétractable apporte une réponse visible à une corvée réelle. Les tests de 2027 devront maintenant montrer si cette élégance mécanique tient face aux bordures irrégulières, aux obstacles et aux longues semaines d’entretien