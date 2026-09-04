Ravenloft : Netflix prépare une série Donjons & Dragons avec Alfonso Cuarón

Netflix retourne dans l’univers de Donjons & Dragons, mais en empruntant cette fois une voie nettement plus sombre. La plateforme développe Ravenloft, une série live-action centrée sur le célèbre vampire Strahd von Zarovich. Alfonso Cuarón, réalisateur oscarisé de Roma, participera au projet comme producteur exécutif, tandis que John August en assurera l’écriture.

Strahd von Zarovich au cœur d’une fantasy gothique

La série racontera les origines de Strahd, Seigneur Noir de Ravenloft et l’un des antagonistes les plus emblématiques de Dungeons & Dragons. Netflix présente le projet comme une œuvre de fantasy prestigieuse mêlant aventure, horreur gothique et romance tragique. Le récit suivra sa transformation, d’antihéros tourmenté en puissant vampire consumé par le pouvoir, l’amour et l’obsession.

Créé en 1983 par Tracy et Laura Hickman, Ravenloft constitue l’un des décors les plus populaires du jeu de rôle. L’univers a depuis nourri de nombreuses campagnes, romans et jeux vidéo, avec une identité beaucoup plus horrifique que la fantasy traditionnelle de la franchise.

John August et Alfonso Cuarón derrière la série

John August, scénariste de Big Fish, Charlie et la Chocolaterie et Les Noces funèbres, produira également la série. Alfonso Cuarón sera accompagné de sa société Esperanto Filmoj, aux côtés de Hasbro Entertainment.

Ravenloft remplace de fait un autre projet Netflix consacré aux Forgotten Realms, désormais abandonné. Hasbro poursuit toutefois ses ambitions audiovisuelles autour de D&D : HBO développe parallèlement une série Baldur’s Gate, tandis que l’excellent film Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs avait tenté de relancer la licence au cinéma en 2023.

Pas encore de date de sortie sur Netflix

Aucun casting ni calendrier de tournage n’a encore été annoncé. Avec son orientation horrifique et une équipe créative particulièrement solide, Ravenloft pourrait néanmoins permettre à Netflix de proposer une adaptation de Donjons & Dragons très différente des précédentes transpositions de la licence.