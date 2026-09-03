Xbox Cloud Gaming évolue : limites mensuelles pour jouer et accès payant sans Game Pass

Microsoft annonce deux changements importants pour le Xbox Cloud Gaming. Le premier concerne la mise en place de limites mensuelles pour jouer et le second permet d’accéder au service sans forcément avoir un abonnement au Game Pass.

Des limites mensuelles pour jouer via le Xbox Cloud Gaming

A partir de novembre, Microsoft va imposer des limites mensuelles pour jouer via le Xhox Cloud Gaming. Voici les limites en question selon l’abonnement au Game Pass :

Game Pass Ultimate (20,99 €/mois) : 15 heures

15 heures Game Pass Premium (12,99 €/mois) : 10 heures

10 heures Game Pass Essential (8,99 €/mois) : 5 heures

Au départ, le Xbox Cloud Gaming était uniquement accessible avec l’abonnement Game Pass Ultimate. Puis l’an dernier, Microsoft a décidé de le proposer sur les offres Game Pass Premium et Essential. Mais dans aucun cas, il n’y avait des limites. Cela va changer dès novembre.

Mais pourquoi ce choix ? Voici la justification de Microsoft :

Nous mettons en place ce modèle car le coût pour fournir du cloud gaming augmente à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente et que ceux-ci jouent plus longtemps. Le passage à des limites mensuelles nous permet de continuer à proposer ce service tout en investissant dans sa fiabilité et ses performances. Nous sommes conscients que, pour certains joueurs, cela se traduira concrètement par une augmentation des coûts.

Microsoft pense à tout et cela implique de payer. En effet, ceux qui atteignent le quota mensuel et veulent continuer à jouer pourront payer du temps additionnel. Microsoft ne communique pas le prix aujourd’hui, cela attendra les prochaines semaines.

Un accès payant sans avoir un abonnement au Game Pass

En complément, Microsoft annonce qu’il sera possible d’accéder au Xbox Cloud Gaming sans avoir un abonnement actif au Game Pass. En effet, il sera possible d’acheter des crédits sur le Xbox Store donnant accès à des heures de cloud gaming. Mais là encore, Microsoft ne communique pas sur le prix. Cela viendra dans un second temps.

« Cela offrira une alternative aux personnes qui souhaitent accéder de temps en temps au cloud gaming ou qui ne souhaitent pas souscrire à un abonnement récurrent au Game Pass », indique Microsoft.