Xbox teste le cloud gaming gratuit avec des publicités

Microsoft annonce proposer le cloud gaming gratuit pour les jeux Xbox, avec un système financé par la publicité et une limite stricte : une heure de jeu par session. C’est disponible maintenant comme test pour les membres du programme Xbox Insiders.

Le streaming gratuit de jeux Xbox en test

Le mécanisme repose sur le streaming des jeux déjà possédés par le joueur, diffusés sur des appareils existants moyennant l’affichage de publicités en amont de la partie. Une Xbox One peut ainsi faire tourner un jeu pensé pour les Xbox Series X/S, sans passer par la case achat de console. Naturellement, les Xbox Series X/S peuvent aussi profiter du cloud gaming. Microsoft ne fait que réactualiser un vieux principe : la publicité finance l’accès au jeu vidéo depuis des décennies (des publicités intégrées au jeu aux modèles « free-to-play »), mais l’appliquer à un catalogue entier change son échelle.

L’expérience de jeu reste inchangée une fois la session lancée : aucune coupure publicitaire ne vient interrompre la partie, les publicités sont diffusées avant. Ce choix traduit une doctrine assumée par Microsoft, qui affirme placer le joueur au centre : « Nous commençons avec le joueur. Les publicités doivent créer de la valeur », insiste l’entreprise, avant de préciser « Nous ne coupons pas le rythme du jeu ».

Cette promesse s’accompagne de garde-fous techniques qui en dessinent les limites. Un compte Xbox est requis pour accéder au service, la session ne dépasse pas une heure et seules certaines régions sont couvertes pendant cette phase de test. Ces trois contraintes rappellent que le dispositif reste expérimental, loin d’un service de streaming illimité.

Un cadre publicitaire précis

Pour que ce pari soit accepté, Microsoft énonce des principes qu’il présente comme intangibles :

Nous nous assurons que les publicités correspondent aux attentes de chaque plateforme

Nous sommes clairs sur ce qui relève de la publicité

Nous appliquons aux publicités le même niveau de qualité qu’à son contenu

Ce cadre vise aussi les annonceurs : Microsoft prévient que l’intégration des marques ne fonctionne que si leur présence enrichit l’expérience plutôt que de la dégrader. L’accès reste optionnel, d’autres moyens de jouer restent disponibles et l’entreprise dit vouloir tirer des enseignements des retours d’utilisateurs pour affiner le dispositif dans la durée.

Le test est aujourd’hui réservé aux membres Xbox Insiders via l’application Xbox Insider Hub disponible sur Xbox et PC.