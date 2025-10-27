Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme tester une version gratuite avec publicités

Microsoft a officiellement confirmé au New York Times qu’il testait en interne une version gratuite de son service Xbox Cloud Gaming, financée par la publicité. Cette nouvelle offre, qui fait suite à la refonte controversée du Game Pass impliquant une hausse de prix, s’accompagnerait de limitations précises.
L’accès gratuit au Xbox Cloud Gaming ne sera pas sans contreparties. D’après les détails qui ont fuité sur la version actuellement testée par les employés de Microsoft, les joueurs devront visionner environ deux minutes de publicités avant de pouvoir lancer une partie. Les conditions d’utilisation seraient également strictes : la durée de chaque session de jeu serait limitée à une heure et le temps de jeu total offert chaque mois serait plafonné à cinq heures.
En ce qui concerne les jeux, cette formule donnerait accès à certains titres déjà possédés par le joueur, aux jeux disponibles lors des événements « Free Play Days », ainsi qu’à une sélection de titres classiques via le programme « Xbox Retro Classics ». Il est important de noter que ces paramètres pourraient évoluer d’ici le lancement public.
Cette initiative vise à ouvrir le cloud gaming de Microsoft, jusqu’ici réservé aux abonnés Game Pass, à un public beaucoup plus large. Le service est prévu pour être disponible sur PC, consoles Xbox, appareils portables et directement via les navigateurs Web.
Microsoft prévoit de lancer une phase de test public plus étendue avant de déployer complètement cette nouvelle offre gratuite. Aucune date n’a cependant été communiquée pour le moment.
