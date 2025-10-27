TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme tester une version gratuite avec publicités
Jeux vidéo

Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme tester une version gratuite avec publicités

27 Oct. 2025 • 16:08
1

Microsoft a officiellement confirmé au New York Times qu’il testait en interne une version gratuite de son service Xbox Cloud Gaming, financée par la publicité. Cette nouvelle offre, qui fait suite à la refonte controversée du Game Pass impliquant une hausse de prix, s’accompagnerait de limitations précises.

Xbox Jeux Cloud TV Console

Un accès gratuit mais limité en temps et en contenu

L’accès gratuit au Xbox Cloud Gaming ne sera pas sans contreparties. D’après les détails qui ont fuité sur la version actuellement testée par les employés de Microsoft, les joueurs devront visionner environ deux minutes de publicités avant de pouvoir lancer une partie. Les conditions d’utilisation seraient également strictes : la durée de chaque session de jeu serait limitée à une heure et le temps de jeu total offert chaque mois serait plafonné à cinq heures.

En ce qui concerne les jeux, cette formule donnerait accès à certains titres déjà possédés par le joueur, aux jeux disponibles lors des événements « Free Play Days », ainsi qu’à une sélection de titres classiques via le programme « Xbox Retro Classics ». Il est important de noter que ces paramètres pourraient évoluer d’ici le lancement public.

Cette initiative vise à ouvrir le cloud gaming de Microsoft, jusqu’ici réservé aux abonnés Game Pass, à un public beaucoup plus large. Le service est prévu pour être disponible sur PC, consoles Xbox, appareils portables et directement via les navigateurs Web.

Microsoft prévoit de lancer une phase de test public plus étendue avant de déployer complètement cette nouvelle offre gratuite. Aucune date n’a cependant été communiquée pour le moment.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xbox Jeux Cloud TV Console Jeux vidéo

Xbox Cloud Gaming : une version gratuite avec publicités est en préparation

Xbox Voitures Jeux vidéo

Microsoft et LG intègrent le Xbox Cloud Gaming dans les véhicules connectés

Xbox Game Pass Jeux vidéo

Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming !

Xbox Jeux Cloud TV Console Jeux vidéo

Les jeux Xbox via le cloud vous suivront bientôt sur Xbox et PC

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

X Twitter Logo

X annonce supprimer twitter.com, le nom de domaine va disparaître

27 Oct. 2025 • 20:53
0 Internet

Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...

Battlefield 6 Soldats Batiment Destruction

Battlefield 6 REDSEC : le battle royal gratuit est officialisé et arrive demain

27 Oct. 2025 • 19:39
0 Jeux vidéo

Après des mois de rumeurs, EA et Battlefield Studios s’apprêtent à lancer Battlefield REDSEC, le battle royale gratuit de...

Wildwood

Wildwood : le studio d’animation Laika repousse les limites du stop-motion

27 Oct. 2025 • 19:20
0 Geekeries

Le studio Laika, maître incontesté de l’animation en stop-motion (on lui doit Coraline, Kubo ou bien encore les Boxtrolls), vient de...

Elon Musk pas content

Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale

27 Oct. 2025 • 18:30
2 Hors-Sujet

Nouveau revers pour Tesla. La firme dirigée par Elon Musk fait une fois de plus l’objet d’une enquête de la part de la National...

83307904_m1320644-lung_cancer_cell_division_sem-spl

Cancer : une IA prédit le comportement de cellules face à divers traitements

27 Oct. 2025 • 17:16
0 Science

Des chercheurs de Google DeepMind, Google Research et de l’université de Yale sont parvenus à mettre au point un modèle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

27 Oct. 2025 • 20:37

image de l'article Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

27 Oct. 2025 • 19:09

image de l'article Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:21

image de l'article L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site