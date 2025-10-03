TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Xbox Cloud Gaming : une version gratuite avec publicités est en préparation
Jeux vidéo

Xbox Cloud Gaming : une version gratuite avec publicités est en préparation

3 Oct. 2025 • 17:49
0

Microsoft s’apprête à lancer une offre gratuite de son service de jeux en streaming Xbox Cloud Gaming, financée par la publicité. Selon The Verge, l’entreprise teste déjà cette formule en interne auprès de ses employés, marquant une volonté d’élargir l’accès au-delà des seuls abonnés payants.

Xbox Jeux Cloud TV Console

Une formule gratuite avec des limites

Le modèle testé actuellement permet de streamer certains jeux déjà possédés par le joueur, ainsi que les titres éligibles aux « Free Play Days », ces essais gratuits proposés le temps d’un week-end. Les joueurs auront également accès aux jeux rétros de la bibliothèque Xbox. Pour être en mesure de proposer une offre gratuite, Microsoft insère environ deux minutes de publicité avant le lancement de chaque session Xbox Cloud Gaming.

Les tests internes imposent également des restrictions d’usage. Chaque session est limitée à une heure, avec un plafond mensuel de cinq heures gratuites. Toutefois, ces paramètres pourraient évoluer d’ici le lancement officiel. La formule sera disponible sur toutes les plateformes : PC, Xbox, consoles portables et navigateur Web. Une phase de bêta publique est prévue prochainement, avant un déploiement complet dans les prochains mois.

Un lancement après la hausse de prix controversée

Le timing de cette fuite est particulièrement intéressant. Cela intervient la même semaine où Microsoft a étendu l’accès au Xbox Cloud Gaming aux abonnements Game Pass Premium et Essential, tout en imposant une hausse de 50 % du prix de l’offre Ultimate. Cette hausse tarifaire a provoqué une vague de mécontentement chez les utilisateurs.

Parallèlement, le Xbox Cloud Gaming est officiellement sorti de sa phase bêta cette semaine. Les abonnés Ultimate bénéficient désormais du streaming en 1440p pour certains jeux, avec des débits pouvant atteindre 30 Mb/s ou 20 Mb/s pour les autres jeux en 1080p. Les abonnés Premium et Essential, eux, sont limités à du 1080p et un débit de 12 Mb/s.

L’idée d’une version gratuite du cloud gaming n’est pas nouvelle chez Microsoft. Tim Stuart, directeur financier de Microsoft Gaming, avait déjà évoqué cette possibilité il y a près de deux ans. En août, Jason Ronald, un vice-président de Microsoft, a clarifié cette vision : « Cela ouvre vraiment l’opportunité de le rendre beaucoup plus abordable et plus accessible aux joueurs. Que ce soit en entrant dans de nouvelles régions ou de nouvelles façons d’accéder réellement au cloud [Xbox] ».

