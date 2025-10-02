TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Xbox Game Pass : la hausse de prix s’accompagne d’une expérience publicitaire agressive
Jeux vidéo

Xbox Game Pass : la hausse de prix s’accompagne d’une expérience publicitaire agressive

2 Oct. 2025 • 19:53
0

À la suite de l’annonce d’une hausse de prix de 50 % pour le Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft déploie une stratégie marketing intrusive qui frustre les joueurs. Entre les publicités envahissantes sur la console et une communication importante, de nombreux utilisateurs dénoncent une dégradation de leur expérience.

Xbox Game Pass

Une interface saturée de publicités

Dès le démarrage de leur console, les joueurs Xbox sont désormais confrontés à une publicité en pleine page vantant les mérites du Game Pass. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il prend une nouvelle dimension pour les clients mécontents qui viennent d’annuler leur abonnement suite à l’annonce de la hausse de prix.

L’expérience se dégrade également sur la page d’accueil. Les utilisateurs ayant résilié leur abonnement découvrent une interface surchargée de promotions pour le service qu’ils viennent de quitter. Par exemple, des bandeaux promotionnels pour des jeux comme Hogwarts Legacy affichent en grand la mention « Disponible avec Game Pass Ultimate et Premium », créant une confusion sur le statut du jeu (possédé ou non) et transformant l’espace en une publicité déguisée. Même chez certains abonnés actifs, la zone dédiée au Game Pass occupe un espace visuel équivalent à plusieurs icônes de jeux qu’ils possèdent réellement.

Une communication critiquée et des problèmes techniques

En parallèle de cette offensive visuelle, Microsoft a adressé des e-mails à ses utilisateurs. Ces messages se contentent de souligner les avantages du Game Pass, sans jamais mentionner l’augmentation effective du tarif. Cette approche est vue par beaucoup comme un manque de transparence.

Pour ne rien arranger, les nombreux joueurs souhaitant mettre fin à leur abonnement ont fait face à des difficultés techniques. Le site de Microsoft pour se désabonner du Xbox Game Pass a connu d’importants ralentissements, avec des temps de chargement de plusieurs minutes, le rendant difficilement accessible. Bien que la situation se soit améliorée par rapport à hier où le site était quasi inutilisable pour beaucoup, ces problèmes ont ajouté à la frustration générale.

Quel avenir pour le Game Pass ?

Cette réaction négative intense des consommateurs s’inscrit dans un contexte de baisse des ventes de consoles. Face à cette situation, des experts du secteur envisagent plusieurs évolutions pour le service. L’une des hypothèses est l’introduction d’un abonnement moins cher financé par la publicité, un modèle déjà adopté par le monde du streaming avec Netflix et Disney+.

Toutefois, de nouvelles hausses de prix ne sont pas à exclure à l’avenir. Les utilisateurs pourraient donc voir l’écosystème Xbox continuer à se transformer profondément dans les mois à venir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xbox Game Pass Jeux vidéo

Xbox Game Pass : le prix augmente à 26,99 €/mois, une hausse de 50 %

Xbox Game Pass Jeux vidéo

Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming !

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Debout Jeux vidéo

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mai 2025

Xbox Game Pass Jeux vidéo

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en juillet 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Instagram Logo Icone

Instagram assure ne pas vous écouter via le micro de votre téléphone

2 Oct. 2025 • 20:11
1 Applications

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a formellement démenti la rumeur persistante selon laquelle le réseau social écouterait les...

Charlotte robot

Charlotte : un robot en forme d’araignée capable d’imprimer une maison de 200 m2 en 24 heures

2 Oct. 2025 • 19:23
0 Science

Le secteur du bâtiment continue sa révolution technologique avec Charlotte, un robot de construction dont le design s’inspire largement...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Après Avatar 3: De Feu et de Cendres, l’avenir de la franchise ne serait toujours pas assuré

2 Oct. 2025 • 19:05
0 Geekeries

Avec plus de 5 milliards de dollars cumulés au box-office pour les deux premiers volets, la franchise Avatar demeure l’une des plus rentables...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 2 octobre

2 Oct. 2025 • 18:41
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Game Boy LEGO fonctionnelle 1

Une moddeuse transforme le LEGO Game Boy en console fonctionnelle (et capable de lire les cartouches !)

2 Oct. 2025 • 17:14
0 Jeux vidéo

Le célèbre set LEGO Game Boy, conçu initialement comme un objet décoratif (une fois monté), vient de subir une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Beats collabore avec Apple, mais explique garder une identité unique

Beats collabore avec Apple, mais explique garder une identité unique

2 Oct. 2025 • 20:35

image de l'article Disney+ dévoile une nouvelle application unifiée pour iOS et tvOS avec Hulu et ESPN

Disney+ dévoile une nouvelle application unifiée pour iOS et tvOS avec Hulu et ESPN

2 Oct. 2025 • 19:33

image de l'article Bug d’activation d’iMessage sur iOS 26 : Apple donne la solution

Bug d’activation d’iMessage sur iOS 26 : Apple donne la solution

2 Oct. 2025 • 18:55

image de l'article Apple arrête de dire que les Apple Watch sont « neutres en carbone »

Apple arrête de dire que les Apple Watch sont « neutres en carbone »

2 Oct. 2025 • 17:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site