Xbox Game Pass : la hausse de prix s’accompagne d’une expérience publicitaire agressive

À la suite de l’annonce d’une hausse de prix de 50 % pour le Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft déploie une stratégie marketing intrusive qui frustre les joueurs. Entre les publicités envahissantes sur la console et une communication importante, de nombreux utilisateurs dénoncent une dégradation de leur expérience.

Une interface saturée de publicités

Dès le démarrage de leur console, les joueurs Xbox sont désormais confrontés à une publicité en pleine page vantant les mérites du Game Pass. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il prend une nouvelle dimension pour les clients mécontents qui viennent d’annuler leur abonnement suite à l’annonce de la hausse de prix.

Xbox consoles are now getting a fullscreen Xbox Game Pass Ultimate ad at boot, just a day after a 50% price hike was announced pic.twitter.com/KFfzRF1DX3 — Tom Warren (@tomwarren) October 2, 2025

L’expérience se dégrade également sur la page d’accueil. Les utilisateurs ayant résilié leur abonnement découvrent une interface surchargée de promotions pour le service qu’ils viennent de quitter. Par exemple, des bandeaux promotionnels pour des jeux comme Hogwarts Legacy affichent en grand la mention « Disponible avec Game Pass Ultimate et Premium », créant une confusion sur le statut du jeu (possédé ou non) et transformant l’espace en une publicité déguisée. Même chez certains abonnés actifs, la zone dédiée au Game Pass occupe un espace visuel équivalent à plusieurs icônes de jeux qu’ils possèdent réellement.

Une communication critiquée et des problèmes techniques

En parallèle de cette offensive visuelle, Microsoft a adressé des e-mails à ses utilisateurs. Ces messages se contentent de souligner les avantages du Game Pass, sans jamais mentionner l’augmentation effective du tarif. Cette approche est vue par beaucoup comme un manque de transparence.

Pour ne rien arranger, les nombreux joueurs souhaitant mettre fin à leur abonnement ont fait face à des difficultés techniques. Le site de Microsoft pour se désabonner du Xbox Game Pass a connu d’importants ralentissements, avec des temps de chargement de plusieurs minutes, le rendant difficilement accessible. Bien que la situation se soit améliorée par rapport à hier où le site était quasi inutilisable pour beaucoup, ces problèmes ont ajouté à la frustration générale.

Quel avenir pour le Game Pass ?

Cette réaction négative intense des consommateurs s’inscrit dans un contexte de baisse des ventes de consoles. Face à cette situation, des experts du secteur envisagent plusieurs évolutions pour le service. L’une des hypothèses est l’introduction d’un abonnement moins cher financé par la publicité, un modèle déjà adopté par le monde du streaming avec Netflix et Disney+.

Toutefois, de nouvelles hausses de prix ne sont pas à exclure à l’avenir. Les utilisateurs pourraient donc voir l’écosystème Xbox continuer à se transformer profondément dans les mois à venir.