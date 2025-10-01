Xbox Game Pass : le prix augmente à 26,99 €/mois, une hausse de 50 %

Microsoft restructure en profondeur son service de jeux Xbox Game Pass, en proposant de nouveaux noms pour ses abonnements et en augmentant significativement le prix de son offre Ultimate. Cette dernière voit son tarif mensuel passer à 26,99 €, soit une hausse de 50 %. En contrepartie, Microsoft enrichit son contenu pour justifier ce nouveau positionnement tarifaire.

Un prix en hausse de 50 %

La nomenclature des abonnements Xbox Game Pass est entièrement revue. Les anciennes dénominations Core, Standard et Ultimate sont remplacées par Essential, Premium et Ultimate. Si les deux premières formules conservent leurs tarifs, l’offre supérieure subit une augmentation notable. Voici la nouvelle grille tarifaire :

Xbox Game Pass Essential : 8,99 € (prix inchangé)

8,99 € (prix inchangé) Xbox Game Pass Premium : 12,99 € (prix inchangé)

12,99 € (prix inchangé) Xbox Game Pass Ultimate : 26,99 € (auparavant 17,99 €)

Cette réorganisation s’inscrit dans un contexte de hausse généralisée, puisque les prix des consoles Xbox Series X et S avaient déjà été revus à la hausse en mai.

Des nouveautés pour les joueurs

La formule Essential constitue l’offre d’entrée de gamme. Microsoft dit qu’elle inclut le jeu en ligne multijoueur, un catalogue de plus de 50 jeux jouables sur console et PC, du cloud gaming illimité, ainsi que des avantages en jeu et des récompenses via le programme Rewards avec Xbox.

L’abonnement Premium donne accès à un catalogue de plus de 200 titres sur consoles Xbox, PC Windows et appareils compatibles. Cette bibliothèque contient des classiques comme Minecraft et Grand Theft Auto V, mais aussi des jeux plus récents tels que Forza Horizon 5, Diablo 4 et Hogwarts Legacy. Microsoft promet également l’ajout des nouveaux jeux édités par Xbox dans l’année qui suit leur lancement, à l’exception notable des nouveaux titres Call of Duty.

L’offre Ultimate, plus chère mais plus complète

L’abonnement Ultimate est le seul à garantir un accès aux nouveautés des Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. Il inclut plus de 400 jeux accessibles sur console, PC et via le cloud. Microsoft annonce plus de 75 lancements en day-one par an. Pour justifier la hausse de prix, cette formule intègre désormais les services EA Play (déjà inclus auparavant), Ubisoft+ Classics et Fortnite Crew.

De plus, 45 nouveaux titres sont ajoutés au catalogue Ultimate, parmi lesquels Prince of Persia: The Lost Crown et Skull and Bones. Les utilisateurs du cloud gaming bénéficieront d’un « jeu en cloud illimité avec notre meilleure qualité et les temps d’attente les plus courts », précise Microsoft.