Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en avril 2025

Microsoft lève le voile sur la liste des jeux qui vont être disponibles avec le Xbox Game Pass en avril 2025. Il y a neuf titres cette fois-ci, soit trois de plus que le mois précédent.

3 avril

Borderlands 3: Ultimate Edition (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard] : partez à l’assaut de planètes et d’ennemis en incarnant l’un des quatre Chasseurs de l’Arche, chacun doté de compétences, d’aptitudes et d’options de personnalisation uniques.

All You Need is Help (Console) [Game Pass Standard] : plongez dans un jeu de puzzle coopératif multijoueur décalé, où d’adorables créatures cubiques et duveteuses doivent collaborer pour atteindre leurs objectifs.

Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : vous êtes piégé sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, traqué par une horreur inexplicable qui s’est introduite à bord. Sans échappatoire ni moyen de riposter, votre seule option est de survivre.

Wargroove 2 (Console) [Game Pass Standard] : partez pour une toute nouvelle aventure riche en amitiés improbables, ennemis mystérieux et sombres histoires de vengeance.

8 avril

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard] : incarnez l’un des derniers défenseurs de l’humanité, croisé, barbare, féticheur, chasseur de démons, moine ou sorcier et partez à la chasse au butin légendaire en maîtrisant de nouveaux pouvoirs dévastateurs.

South of Midnight (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : explorez un univers inspiré des mythes du sud des États-Unis, affrontez des créatures mystérieuses dans ce conte folklorique moderne et apprenez à tisser un pouvoir ancien pour franchir des obstacles et affronter les douleurs du passé

9 avril

Commandos: Origins (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : Plongez dans un gameplay tactique d’infiltration, utilisez les compétences uniques de votre équipe pour exécuter des stratégies complexes et coordonnez vos actions en coopération à deux joueurs.

10 avril

Blue Prince (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une aventure architecturale atmosphérique et inclassable, dans laquelle vous explorez une demeure en perpétuelle évolution, composée de 45 salles changeantes.

15 avril

Hunt: Showdown 1896 (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : dans les marais corrompus oubliés par le temps, combattez seul ou en équipe contre des créatures cauchemardesques et des chasseurs tout aussi impitoyables.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 mars 2025