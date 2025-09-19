Xbox Series X/S : après l’Europe, Microsoft augmente les prix aux États-Unis

Microsoft annonce augmenter le prix des Xbox Series X et Series S aux États-Unis, ce sera une réalité à compter du 3 octobre 2025. La société suggère implicitement que c’est en lien avec les droits de douane de l’administration Trump.
Voici les anciens et nouveaux prix américains pour les Xbox Series X et Series S :
« À compter du 3 octobre, nous mettrons à jour les prix de vente recommandés pour les consoles Series S et Series X aux États-Unis en raison des changements survenus dans l’environnement macroéconomique », indique Microsoft, faisant allusion aux droits de douane. « Nous comprenons que ces changements constituent un défi et ils ont été apportés après mûre réflexion. À l’avenir, nous continuerons à nous concentrer sur l’offre de nouveaux moyens de jouer à davantage de jeux sur n’importe quel écran et à fournir de la valeur ajoutée aux joueurs Xbox ».
Pour rappel, l’Europe et d’autres régions ont connu une hausse de prix des Xbox Series X et S au mois de mai. Voici quels ont été les nouveaux tarifs :
De son côté, Sony a également augmenté les prix de la PlayStation 5 et de la PS5 Pro. Autant dire que ce n’est pas vraiment la meilleure période pour les joueurs…
