Xbox Series X/S : après l’Europe, Microsoft augmente les prix aux États-Unis

Microsoft annonce augmenter le prix des Xbox Series X et Series S aux États-Unis, ce sera une réalité à compter du 3 octobre 2025. La société suggère implicitement que c’est en lien avec les droits de douane de l’administration Trump.

Et voilà une hausse des tarifs pour les Xbox Series X/S

Voici les anciens et nouveaux prix américains pour les Xbox Series X et Series S :

Xbox Series S (512 Go) : 379,99 $ -> 399,99 $ (+ 20 $)

379,99 $ -> 399,99 $ (+ 20 $) Xbox Series S (1 To) : 429,99 $ -> 449,99 $ (+ 20 $)

429,99 $ -> 449,99 $ (+ 20 $) Xbox Series X édition numérique : 549,99 $ -> 599,99 $ (+ 50 $)

549,99 $ -> 599,99 $ (+ 50 $) Xbox Series X : 599,99 $ -> 649,99 $ (+ 50 $)

599,99 $ -> 649,99 $ (+ 50 $) Xbox Series X édition spéciale Galaxy Black 2 To : 729,99 $ -> 799,99 $ (+ 70 $)

« À compter du 3 octobre, nous mettrons à jour les prix de vente recommandés pour les consoles Series S et Series X aux États-Unis en raison des changements survenus dans l’environnement macroéconomique », indique Microsoft, faisant allusion aux droits de douane. « Nous comprenons que ces changements constituent un défi et ils ont été apportés après mûre réflexion. À l’avenir, nous continuerons à nous concentrer sur l’offre de nouveaux moyens de jouer à davantage de jeux sur n’importe quel écran et à fournir de la valeur ajoutée aux joueurs Xbox ».

Pour rappel, l’Europe et d’autres régions ont connu une hausse de prix des Xbox Series X et S au mois de mai. Voici quels ont été les nouveaux tarifs :

Xbox Series S (512 Go) : 349,99 € (299,99 € auparavant)

349,99 € (299,99 € auparavant) Xbox Series S (1 To) : 399,99 € (349,99 € auparavant)

: 399,99 € (349,99 € auparavant) Xbox Series X édition numérique : 549,99 € (499,99 € auparavant)

549,99 € (499,99 € auparavant) Xbox Series X : 599,99 € (549,99 € auparavant)

599,99 € (549,99 € auparavant) Xbox Series X édition spéciale Galaxy Black 2 To : 699,99 € (649,99 € auparavant)

De son côté, Sony a également augmenté les prix de la PlayStation 5 et de la PS5 Pro. Autant dire que ce n’est pas vraiment la meilleure période pour les joueurs…